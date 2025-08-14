জামিন পেলেন প্রিন্স মামুন

কনটেন্ট ক্রিয়েটর লায়লাকে মারধরসহ হুমকি-ধমকির অভিযোগে ক্যান্টনমেন্ট থানার নন-এফআইআর মামলায় টিকটকার প্রিন্স মামুন ওরফে আব্দুল্লাহ আল মামুনকে জামিন দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকার মহানগর হাকিম মো. জুয়েল রানা তার জামিনের আদেশ দেন।
প্রিন্স মামুনের আইনজীবী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, ‘লায়লা প্রিন্স মামুনের বিরুদ্ধে ক্যান্টনমেন্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে বলে পুলিশ প্রিন্স মামুনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদন আমলে নিয়ে আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। বৃহস্পতিবার সকালে ভাটারা থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতে নিয়ে আসে। আমরা তার জামিনের প্রার্থণা করি। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন।
গত বছরের ৪ জুন প্রিন্স মামুন লায়লার বাড়িধারা ডিওএইচএস’র বাসায় এসে তার বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নিতে হুমকি দেয়। তাকে মারধরসহ বিভিন্ন প্রকার হুমকি। দেয় এমনি প্রাণনাশেরও ভয় দেখায়। পরে লায়লা ক্যান্টনমেন্ট থানায় জিডি করেন।