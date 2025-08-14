৩১ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা মামলায় ডিইউজের উদ্বেগ ও প্রতিবাদ

ঘটনার এক বছরেরও বেশি সময় পর ৩১ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা মামলা দায়ের করায় উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) এক বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি সাজ্জাদ আলম খান তপু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাজাহান মিঞা বলেন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঢালাও মামলা দায়ের স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেশাদার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা চলতে থাকলে কখনই ভয়ের সংস্কৃতি দূর হবে না।
নেতারা আরও বলেন, তদন্ত ছাড়া সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হবে না—সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে আশ্বস্ত করা হলেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। অবিলম্বে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান নেতারা।
প্রসঙ্গত, গত ১১ আগস্ট ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে এই মামলা দায়ের করা হয়।