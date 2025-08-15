X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৫ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩৬আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩৬
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন (ফাইল ফটো)

ঢাকা ও চট্রগ্রামের কয়েকটি মামলার পর পল্টন থানার সর্বশেষ মামলায়ও জামিনে মুক্তি পেলেন আওয়ামী লীগের নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। 

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সাবেক এই মন্ত্রীর জামিনে মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) জেলার এ কে এ এম মাসুম।

তিনি বলেন, বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটের দিকে সাবেক পিজি হাসপাতাল ও বর্তমানে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) হাসপাতালের চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তাকে জামিনে মুক্ত করা হয়। নিয়ম মাফিক সব জামিন নামার কাগজ যাচাই-বাছাই করেই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সে সময় তার পাহারায় থাকা কারারক্ষী উঠিয়ে নেওয়া হয়।  

জানা যায়, গত ৫ আগস্ট মধ্যরাতে বার্ধক্যজনিত রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কারাগারের হাসপাতাল থেকে তাকে বিএমইউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকেই তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

সাত বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন চট্টগ্রাম-১ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে তার ছেলে মাহবুব রহমান রুহেল একই আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

গত বছরের ২৭ অক্টোবর রাজধানীর ভাটারা থানাধীন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আওয়ামী লীগজামিন
সম্পর্কিত
ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে আ.লীগ কর্মী সন্দেহে আটক ৩
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ দূতদের শরণাপন্ন আ. লীগ
সর্বশেষ খবর
ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে আ.লীগ কর্মী সন্দেহে আটক ৩
ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে আ.লীগ কর্মী সন্দেহে আটক ৩
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
‘মালয়েশিয়ার বন্ধু’ ইউনূস: অভিবাসন ও বিনিয়োগে ইতিবাচক সাড়া
‘মালয়েশিয়ার বন্ধু’ ইউনূস: অভিবাসন ও বিনিয়োগে ইতিবাচক সাড়া
বিচার ও সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে পুরোনো সমস্যায় ফিরে যেতাম: ড. ইউনূস
বিচার ও সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে পুরোনো সমস্যায় ফিরে যেতাম: ড. ইউনূস
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
৪ কোটি টাকা চাঁদাবাজি, বিএনপি নেতা জনি গ্রেফতার
৪ কোটি টাকা চাঁদাবাজি, বিএনপি নেতা জনি গ্রেফতার
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media