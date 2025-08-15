X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
‘সিসা বারে’ যুবক খুনের ঘটনায় ৪ জন কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৯আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৯
আদালত (প্রতীকী ছবি)

পূর্ব শত্রুতার জেরে ঢাকার বনানী এলাকার একটি ‘সিসা বারে’ ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি নামে ৩১ বছরের এক যুবককে খুনের দায়ে চার জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আসামিরা হলেন— মীর হোসেন (২২), ফজলে রাব্বি (২৪), সাব্বির আহমেদ সুমন (৩০) এবং আরাফাত ইসলাম ফাহিম (২৭)।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ চার সন্দেহভাজন আসামিকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। পরে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নিচে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাব্বিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ভিডিও দেখা গেছে, রাব্বি সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় প্রথমে তিনজন তাকে ঘিরে ধরে। এরমধ্যেই তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাদের মধ্যে একজন রাব্বিকে কিছু একটা দিয়ে পেটাতেও দেখা গেছে। পরে রাব্বি পেছনের দিকে সরে লিফটের সামনে চলে এলে একজনকে দুই দফা কিছু একটা দিয়ে রাব্বির দিকে ছুড়ে মারতে দেখা গেছে। সবশেষে আরেকজন এসে রাব্বির ডান হাতের কনুইতে ছুরিকাঘাত করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

এ ঘটনায় শুক্রবার রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল বনানী থানায় মামলা করেন। পরে এই চারজনকে বনানী থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ।

 

