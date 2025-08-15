সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৯৯১

রাজধানীসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে একদিনে ১ হাজার ৯৯১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৬৬ জন। ৮২৫ জন অন্যান্য ঘটনায় অভিযুক্ত।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ১৬৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হন আরও ৮২৫ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১ হাজার ৯৯১ জনকে।
অভিযান চলাকালে গ্রেফতার ব্যক্তিদের কাছ থেকে শটগানের ৯ রাউন্ড গুলি, ছয়টি চাপাতি, দুইটি দা, আটটি ছুরি, একটি চাইনিজ কুড়াল, ১৩টি কার্তুজ, চারটি ছোরা, একটি হাসুয়া, একটি সামুরাই কিরিছ উদ্ধার করা হয়।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান পুলিশ সদরদফতরের এই কর্মকর্তা।