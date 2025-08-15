X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৯৯১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৮
গ্রেফতার (প্রতীকী ছবি)

রাজধানীসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে একদিনে ১ হাজার ৯৯১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৬৬ জন। ৮২৫ জন অন্যান্য ঘটনায় অভিযুক্ত।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ১৬৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হন আরও ৮২৫ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১ হাজার ৯৯১ জনকে।

অভিযান চলাকালে গ্রেফতার ব্যক্তিদের কাছ থেকে শটগানের ৯ রাউন্ড গুলি, ছয়টি চাপাতি, দুইটি দা, আটটি ছুরি, একটি চাইনিজ কুড়াল, ১৩টি কার্তুজ, চারটি ছোরা, একটি হাসুয়া, একটি সামুরাই কিরিছ উদ্ধার করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান পুলিশ সদরদফতরের এই কর্মকর্তা।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
রাজধানীতে আ.লীগের আরও ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
আবারও গ্রেফতার প্রিন্স মামুন
আ.লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের আরও ১৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করছি: ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে জেলেনস্কি
আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করছি: ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে জেলেনস্কি
রাজধানীতে আ.লীগের আরও ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আ.লীগের আরও ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
জয়পুরহাট কলেজে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষে আহত ৭
জয়পুরহাট কলেজে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষে আহত ৭
সীমান্ত দিয়ে ৫১ হাজার ডলার ভারতে পাচারের সময় একজন আটক
সীমান্ত দিয়ে ৫১ হাজার ডলার ভারতে পাচারের সময় একজন আটক
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media