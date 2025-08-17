X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কারা অধিদফতরের এআইজি আবু তালেবের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২০আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২০
আবু তালেব (ছবি: সংগৃহীত)
রাজধানীর বকশিবাজারে কারা অধিদফতরের প্রশাসন হেডকোয়ার্টারে কর্মরত সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) আবু তালেব (৫০) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।
 
রবিবার (১৭ আগস্ট) সকাল পৌনে ৭টার দিকে তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
 
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন স্ট্রোকজনিত কারণে তার মৃত্যু হতে পারে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
 
আবু তালেবের ছেলে মোহাম্মদ আজিম বলেন, বাবা বকশিবাজার কারা অধিদফতরে প্রশাসন হেডকোয়ার্টারে এআইজি হিসেবে কর্মরত। ভোরে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ইবনে সিনা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সকাল ৭টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
 
মৃত আবু তালেবের গ্রামের বাড়ি নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার গন্ধব এলাকায়।
 
/এআইবি/কেএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
মৃত্যুঢামেক হাসপাতাল
সম্পর্কিত
হাতিরঝিলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী বৃদ্ধা নিহত
মাদ্রাসায় গভীর রাতে দুই ছাত্রী অসুস্থ, হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত ঘোষণা
রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত
ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত
ত্বক আর্দ্র রাখার ঘরোয়া ৮ উপায়
ত্বক আর্দ্র রাখার ঘরোয়া ৮ উপায়
আমি থাকতে তাইওয়ান দখল করবে না চীন: ট্রাম্প
আমি থাকতে তাইওয়ান দখল করবে না চীন: ট্রাম্প
পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলে নেই বাবর-রিজওয়ান
পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলে নেই বাবর-রিজওয়ান
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media