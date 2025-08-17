X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
আ. লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৩
প্রতীকী ছবি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের পাঁচ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রবিবার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন– ঢাকা মহানগর উত্তর তৃণমূল শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মনির হোসেন, নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা দিবর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাঈদ সাদ্দাম শাকিল (২০), কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল আহমদ রিপন, কুমিল্লার দেবিদ্বার থানা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো.সালাউদ্দিন মামুন (৪৭), গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ১ নম্বর জালালাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান ফকির মো. মারুফ রেজা (৫৪)।

তালেবুর রহমান জানান, গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

/কেএইচ/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
