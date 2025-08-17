X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক হুইপ স্বপন ও তার স্ত্রীর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৭আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৭
আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন

জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিং মামলার তদন্ত কাজ দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) চলমান থাকায় জয়পুরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন এবং তার স্ত্রী মেহবুবা আলমের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

রবিবার (১৭ আগস্ট) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের পৃথক দুই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক আল আমিন নিষেধাজ্ঞা আবেদন করেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ এ তথ্য জানান।

আবেদনে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপনের বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য সরকারের দায়িত্বশীল পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। অবৈধ উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১ কোটি ২৬ লাখ ৫৮ হাজার ৮৫০ টাকার সম্পদ অর্জন করে ভোগ দখলে রাখার অপরাধে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তিনি নিজ, যৌথ এবং প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে ২৮টি হিসাবে ৩২৬ কোটি ৭২ লাখ ১১ হাজার ৬৭৭ টাকা জমা ও ৩২৬ কোটি ৪৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৯৩ টাকা উত্তোলন করেছেন। এটা তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করা মূলধনের তুলনার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন। সে জন্য তার বিরুদ্ধে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া জরুরি।

মেহবুবা আলমের বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হতে স্বামী আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপনের সহায়তায় অবৈধ উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ২ কোটি ২২ লাখ ৩৬ হাজার ৮২৮ টাকা টাকার সম্পদ অর্জন করে ভোগ দখলে রাখার অপরাধ মামলা হয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া জরুরি।

বিষয়:
আদালত
