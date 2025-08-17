X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকে পুলিশে দিলো প্রক্টরিয়াল টিম

ঢাবি প্রতিনিধি  
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২১আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২১
আটক ছাত্রলীগ নেতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রশাসনিক ভবন থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি রাকিব হোসেনকে চিহ্নিত করে পুলিশে দিয়েছে ঢাবি প্রক্টরিয়াল টিম।

রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে তাকে থানায় সোপর্দ করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন প্রক্টরিয়াল টিমের একাধিক সদস্য।

আটক রাকিব হোসেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন বলে জানা গেছে। তার পিতা মৃত জব্বার মিয়া এবং মাতা মাকসুদা বেগম। তিনি মাদারিপুর জেলার কালকিনি থানার অধিবাসী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। 

শাহবাগ থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিকালে প্রক্টরিয়াল টিম তাকে থানায় হস্তান্তর করে। তার কাছে একটি বাটন মোবাইল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

বিষয়:
পুলিশঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media