X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে দুদকের অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৫আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৫
দুদকের অভিযান

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ওয়াকিটকি কেনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। 

রবিবার (১৭ আগস্ট) এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম।

তিনি জানান, দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও একটি দেশীয় কোম্পানিকে ওয়াকিটকি কেনার জন্য কাজ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ওই কোম্পানি একটি চীনা প্রতিষ্ঠানের সনদ ব্যবহার করেছে। দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম এ প্রসঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে কথা বলেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে। 

দুদকের প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএনসিসির কেনা ওয়াকিটকির দাম অন্যান্য সরকারি সংস্থার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। বিস্তারিত যাচাইয়ের উদ্দেশে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত সব রেকর্ডপত্র চাওয়া হয়েছে। রেকর্ডপত্রগুলো পর্যালোচনা শেষে কমিশন বরাবর বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করবে অভিযানিক দল।

পল্লবী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দুদকের অভিযান

নানা অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে পল্লবী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রবিবার (১৭ আগস্ট) এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম।

তিনি জানান, ঘুষের বিনিময়ে জমির শ্রেণী পরিবর্তন করে দলিল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির অভিযোগ আসে দুদকের কাছে। এই অভিযোগ পেয়ে রবিবার (১৭ আগস্ট) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে একটি এনফোর্সমেন্ট টিম অভিযান চালায়। অভিযোগ অনুযায়ী বাউনিয়া মৌজায় ১০ শতাংশ জমির রেজিস্ট্রেশন দলিল, খতিয়ান, দাখিলা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহ করে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, জমিটি ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর রেজিস্ট্রেশন করা হয়। যা খতিয়ান অনুযায়ী পুকুর শ্রেণীভুক্ত হলেও খাজনা রশিদে বাণিজ্যিক শ্রেণীভুক্ত দেখানো হয়েছে। একই জমি ২০১২ সালে পুকুর (বাণিজ্যিক) শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। হঠাৎ শ্রেণী পরিবর্তনের বিষয়টি অস্বাভাবিক হিসেবে দুদকের কর্মকর্তাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই শেষে কমিশনের কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

/জেইউ/এমকেএইচ/
বিষয়:
ঢাকা উত্তর সিটিদুদক
সম্পর্কিত
জলাধার-মাঠ-পার্ক সংরক্ষণে বিভিন্ন সংস্থায় ডিএনসিসির চিঠি
শহর সবুজায়নের কাজে সবরকম সহযোগিতা করবে ডিএনসিসি
মুন্নী সাহা ও তার স্বামীর সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশের প্রতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
বাংলাদেশের প্রতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
জাহাজের ক্রুদের অচেতন করে কোটি টাকার চিনি লুটের চেষ্টা, গ্রেফতার ৮
জাহাজের ক্রুদের অচেতন করে কোটি টাকার চিনি লুটের চেষ্টা, গ্রেফতার ৮
বিতর্কিত গোল বাতিলে হার এড়ালো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি
বিতর্কিত গোল বাতিলে হার এড়ালো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি
চট্টগ্রাম বন্দরে একই দিনে আইসিডিগামী কনটেইনার সরানোর নির্দেশ
চট্টগ্রাম বন্দরে একই দিনে আইসিডিগামী কনটেইনার সরানোর নির্দেশ
সর্বাধিক পঠিত
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media