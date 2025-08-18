X
১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীর সবুজবাগে চোরাই গাড়িসহ গ্রেফতার ১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৬আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৬
মো. পলাশ মিয়া

রাজধানীর সবুজবাগ থানা পুলিশের অভিযানে চুরি যাওয়া একটি প্রাইভেটকার উদ্ধার ও এ কাজে জড়িত মো. পলাশ মিয়া (২৯) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া শাখার উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, মো. আবুল বাসার নামে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন সিলভার কালারের একটি করোলা ফিল্ডার প্রাইভেট কার ভাড়ায় চালানোর জন্য পলাশ মিয়ার কাছে দেওয়া হয়। মাসিক ভাড়া ধরা হয়েছিল ২৮ হাজার টাকা। নিয়মিত গাড়িটি চালানোর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রিপেও যেতেন পলাশ। গাড়িটি সাধারণত পশ্চিম মাদারটেকের একটি গ্যারেজে রাখা হতো।

তবে গত দুই মাস ধরে ভাড়া বাবদ ৫৬ হাজার টাকা বকেয়া ছিল তার কাছে। এরমধ্যে গত ৩১ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গাড়ির মালিককে ফোন করে পলাশ জানায়— সে বর্তমানে চট্টগ্রামে অবস্থান করছে এবং ঢাকায় ফিরে কথা বলবে। এরপর থেকে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায় এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় গাড়ির মালিক সবুজবাগ থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে সবুজবাগ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর সবুজবাগ এলাকা থেকে পলাশ মিয়াকে গ্রেফতার করে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার মুরাদপুরে শিক্ষা বোর্ডের সামনের সড়ক থেকে করোলা ফিল্ডার গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

 

গ্রেফতার
