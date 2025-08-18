X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন

ফরম নেওয়ায় সময় মব তৈরি করে ছাত্রদল প্রার্থীকে নির্যাতন চেষ্টার অভিযোগ

ঢাবি প্রতিনিধি 
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৪আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৪
এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ তোলেন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশচন্দ্র রায় সাহস ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন

আজ বিকাল ৪টা পর্যন্ত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিন।

এ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল সংসদের মনোনয়ন নিতে গিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা বাধার সম্মুখীন হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ সময় তাদের মব উসকিয়ে নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগ উঠে একদল ছাত্রীর বিরুদ্ধে।

সোমবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ তোলেন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশচন্দ্র রায় সাহস ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন। বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখার নেতারাও এতে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক সব আইন ও নির্বাচন কমিশনের সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি বলেন, ‘আমরা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।’

নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, ‘ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আজ সকাল থেকেই অত্যন্ত আনন্দমুখর পরিবেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাকর্মীরা মনোনয়ন ফরম নিতে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে কিছু সাধারণ ছাত্রীর সঙ্গে ছাত্রদলের বোনরা বিকাল ৪টার আগে ফরম সংগ্রহ করতে যায়। ঠিক সেই সময়ে ওই হলের একদল উগ্র নারী শিক্ষার্থী তাদের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহে বাধা দেয়। এ সময় তারা মব উসকিয়ে দিয়ে তাদের ব্যাপকভাবে মানসিক হেনস্তা ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের চেষ্টা করে।’

তিনি বলেন, ‘এ ঘটনাটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করলে আমরা ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও হলের প্রভোস্টকে অবহিত করি। কিন্তু তারা সেই পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এতে তারা তাদের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেনি।’

শিপন আরও বলেন, ‘৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে আমরা ঢাবি প্রশাসনকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছি যে, একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ ডাকসু নির্বাচন করতে ক্যাম্পাসে বিদ্যমান পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মব পরিস্থিতিকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তা সম্ভব হবে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে পারেনি। কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তে আনন্দমুখর পরিবেশে আমরা প্রথম দিকেই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হলো।’

বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলছাত্র রাজনীতিডাকসু নির্বাচন
