জেনেভা ক্যাম্পের কিশোর হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২৬

আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র করে জেনেভা ক্যাম্পে শাহ আলম (১৬) নামে এক কিশোরকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ২৬ জনকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত তাদের গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।
এর আগে, আসামিদের আদালতে হাজির করে এই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও মোহাম্মদ পুর থানার উপ-পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক তাদের গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
গ্রেফতার আসামিরা হলেন—নাসির হোসেন নাশু, ফাইয়াজ হোসেন, মো. রাসেল, মো. হিরা, মো. আল আমিন, মো. জামিল, মো. ফয়সাল হোসেন, মো. গোলাম রসুল, মো. মোস্তাক, মো. সাইদ হোসেন, মো. শুভ, মো. রাকিব, মো. সেলিম, মো. শাওন, মো. মাসুদ রানা, মো. আকাশ, মো. ইসতিয়াক, মো. রাশেদ, মো. রাসেল, মো. রাজ, মো. রাজিব, মো. বশির, মো. পাপ্পু, শাহ আলম, মো. আজাদ হোসেন ও ফয়সাল হোসেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন এ তথ্য জানান।
এর আগে, গত ১২ আগস্ট আসামিদের ওই এলাকায় থেকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে এই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তারের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র বহন করে থাকেন। এ ঘটনার সাত দিন আগে থেকে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় একাধিক মারামারি ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে গত ১১ আগস্ট সকাল থেকে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে আসছিল।
ওইদিন পৌনে ৩টার দিকে আসামিরা বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রসহ দেশীয় অস্ত্র, ককটেল নিয়ে নিজেদের মধ্যে বড় ধরনের মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। এসময় ভুক্তভোগী শাহ আলম বছিলা থেকে তার নানির সঙ্গে দেখা করার জন্য জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় যায়। সেখানে যাওয়ার পর বিকাল ৩টার দিকে তাকে চাপাতি দিয়ে কোপানো হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় গত ১৩ আগস্ট নিহতের বাবা মো. রুবেল বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। এতে ৩১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জনকে আসামি করা হয়।