ডিএসসিসির জায়গা দখল করে রাতারাতি অবৈধ ইটের স্থাপনা নির্মাণ

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বাহাদুর শাহ পার্কের পাশেই অবস্থিত ঢাকা শহরের প্রথম পানির ট্যাংক। যার চারপাশ দখল করে ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে নানান অবৈধ স্থাপনা। সম্প্রতি স্থায়ীভাবে দখলের লক্ষ্যে ইট দিয়ে অবৈধ স্থাপনা (দোকানঘর) নির্মাণ করছেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা।
জানা যায়, সূত্রাপুর থানা বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা এবং কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদলের এক যুগ্ম আহ্বায়ক এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত। যদিও দখলদারত্বের বিষয়টি তারা অস্বীকার করেছেন।
সরেজমিন দেখা গেছে, পানির ট্যাংকের পাশে রাতারাতি ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে গড়ে উঠেছে একের পর এক চারটি স্থাপনা। দ্রুত সময়ের মধ্যে দোকান হিসেবে এগুলো ব্যবহার করা হবে বলে জানান আশপাশের দোকানদাররা।
সিটি করপোরেশনের জায়গা দখলের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হাজী আনোয়ার হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘চারপাশে দখলদারত্বের মহোৎসব চলছে। কেউ দোকানপাট দখল করছে, কেউ খালি জায়গা দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করছে। আবার কেউ দোকান থেকে চাঁদাবাজি করছে।’
এই বাসিন্দা আরও বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগেও পানির ট্যাংকের পাশে জায়গাটা খালি ছিল। হুট করে দুই দিন আগে দেখলাম ইট দিয়ে দোকান করে ফেলছে। অলরেডি দোকানে সাটারও দিয়ে ফেলেছে। তবে এখনও ছাদ দেয়নি। আরও দুইটা নির্মাণাধীন। চারপাশে তাঁবু খাটিয়ে দোকান নির্মাণ করছে।’
৪২নং ওয়ার্ডের আরেক বাসিন্দা তোফাজ্জল হোসেন বলেন, ‘আওয়ামী লীগের আমলে দখল-লুটপাট করতো তাদের দলীয় লোকজন। এখন ইন্টেরিমের আমলে দখল করছে বিএনপির লোকজন। এরা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে তো পুরান ঢাকার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে।’
এই বাসিন্দা আরও বলেন, ‘পানির ট্যাংকের পাশে ইটের স্থাপনা দেখে আমি কিছুটা অবাক হলাম। এতদিন ঝুপড়ি করে দখল করেছিল। এখন একেবারে স্থায়ীভাবে দখলের পাঁয়তারা। পানির ট্যাংকের পাশের এই জায়গা ছাড়া সিটি করপোরেশন মার্কেটের পাশে অর্থাৎ খান প্লাজার পাশের একটি খালি জায়গাও দখল করা। সিটি করপোরেশন হাত গুটিয়ে বসে আছে। কেউ কিছু বলছে না। মনে হচ্ছে তারা বিএনপির লোকজনের কাছে অসহায়।’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কবি নজরুল কলেজ ছাত্রদলের একজন আহ্বায়ক বলেন, ‘ছাত্রদলের নাম ব্যবহার করে অনেকে দখলদারত্বের চেষ্টা করছে। কারও বিরুদ্ধে যদি কোনও সুস্পষ্ট দখলদারত্বের অভিযোগ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে সংগঠন ব্যবস্থা নেবে। কারণ কেন্দ্র থেকে এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া আছে।’
ছাত্রদলের এই নেতা আরও বলেন, ‘ছাত্রদলের কোনও নেতা এই দখলদারত্বের সঙ্গে জড়িত আছে কিনা তা জানা নেই। তবে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সেন্টু ও বিএনপির ওয়ার্ড নেতা হিরা এর সঙ্গে জড়িত। আমরা চাই, যে-ই জড়িত থাকুক সিটি করপোরেশন উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে এখান থেকে দখলদারদের উচ্ছেদ করে জায়গাটা উন্মুক্ত করবে।’
সিটি করপোরেশনের জায়গা দখলের বিষয়ে জানতে সূত্রাপুর স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সেন্টুকে মুঠোফোন সাংবাদিক পরিচয়ে কল দিলে তিনি কেটে দেন। অন্যদিকে ৪২নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা হিরার নম্বরে একাধিকবার কল দিলেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
ঢাকা মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন তুহিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘কোনও দখলদারের ঠাঁই স্বেচ্ছাসেবক দলে হবে না। স্বেচ্ছাসেবক দলের কোনও নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে যদি চাঁদাবাজি বা দখলদারত্বের অভিযোগ আসে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো।’
সিটি করপোরেশনের জায়গা দখলের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা হাসিবা খান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বিষয়টা আমার জানা ছিল না। আমি খোঁজ নিচ্ছি। আপনি আমাকে ঠিকানা লিখে পাঠান। এর সত্যতা নিশ্চিত হলে সিটি করপোরেশন থেকে অভিযান চালিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।’