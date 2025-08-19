X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭৫৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৮আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৮
পুলিশ সদর দফতর

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৭৫৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ৯৩ এবং অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬৬২ জন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সোমবার (১৮ আগস্ট) ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ৯৩ জন আসামি এবং অন্যান্য অপরাধে ৬৬২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে দুইটি বার্মিজ চাকু, একটি এলজি, একটি ছোরা এবং একটি দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যহৃত থাকবে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

