সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭৫৫

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৭৫৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ৯৩ এবং অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬৬২ জন।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সোমবার (১৮ আগস্ট) ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ৯৩ জন আসামি এবং অন্যান্য অপরাধে ৬৬২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এ সময় তাদের কাছ থেকে দুইটি বার্মিজ চাকু, একটি এলজি, একটি ছোরা এবং একটি দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যহৃত থাকবে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।