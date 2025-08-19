X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৫৫ লাখ টাকা চুরির মামলায় গৃহকর্মী-দারোয়ান রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২০আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২০
পুলিশ হেফাজতে আয়েশা আক্তার ও দেলোয়ার হোসেন

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি বাসা থেকে ৫৫ লাখ টাকা চুরির অভিযোগে ভাটারা থানার মামলায় গৃহকর্মী আয়েশা আক্তার ওরফে হালিমা আক্তার (১৮) ও দারোয়ান মো. দেলোয়ার হোসেনকে (৬০) দুই দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকালে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত রিমান্ডের এই আদেশ দেন।

এর আগে, দুই আসামিকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা ওয়ারী জোন টিমের ডিবির উপপরিদর্শক মোহাম্মদ তানভীর তুষার।

রিমান্ড আবেদন বলা হয়, আসামিরা এই মামলার অভিযোগের সঙ্গে জড়িত থাকার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। আসামিদের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে একান্তভাবে ব্যাপক ও নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করলে জড়িত অজ্ঞাতনামা চোর শনাক্ত করাসহ নগদ ৫৫ লাখ টাকা উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আসামিদের নাম-ঠিকানা যাচাই করা হয়নি। আসামিরা জামিন পেলে চিরতরে পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মামলার তদন্ত অব্যাহত আছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মামলার ঘটনায় জড়িত অজ্ঞাতনামা চোর শনাক্ত করতে এবং চোরাই নগদ ৫৫ লাখ টাকা উদ্ধার, তথা ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটন করার লক্ষ্যে আসামিদের ব্যাপক ও নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের পুলিশ রিমান্ড প্রয়োজন। আসামি পক্ষের আইনজীবী সফিকুল ইসলাম সবুজ তাদের রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন৷ রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের দুই দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন।

আসামি পক্ষের আইনজীবী সফিকুল ইসলাম সবুজ এতথ্য নিশ্চিত করেন।

মামলার অভিযোগে থেকে জানা যায়, গত ২৯ মে রাত ১১টায় মামলার বাদী জমি কেনার করার জন্য ব্যাংক থেকে ৫৫ লাখ টাকা তুলে বাসার বক্স খাটের নিচে লাগেজের ভেতরে রাখেন। গত ৩০ মে সকাল ৯টায় আসামিরা বাদীর বাসায় কাজ করতে আসেন। আসামিরা ঘরের কাজ শেষ করে বাদীকে না জানিয়ে দ্রুত চলে যায়। ওইদিন জমি কেনার জন্য টাকা বের করতে গেলে টাকাগুলো পাওয়া যায়নি। পরে ঘরের আশেপাশের সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে টাকাগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। একপর্যায়ে বাদী জানতে পারি যে আসামিরা  ভাটারা থানাধীন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ব্লক-এ, রোড-১৪, বাসা-৩২৭ এর ষষ্ঠ তলার বেডরুমের খাটের নিচে থাকা লাগেজ থেকে নগদ ৫৫ লাখ টাকা চুরি করে নেয়। পরবর্তীকালে টাকাগুলো চুরি করে আত্মগোপন চলে যায় আসামিরা।

ওই ঘটনায় সাদিয়া আক্তার সাথী ভাটারা থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

 

/এনএইচ/এপিএইচ/
বিষয়:
চুরিটাকা
সম্পর্কিত
টিসিবির ১৬০ বস্তা চাল উদ্ধার
আতঙ্কের নাম গাজীপুর, সাত মাসে ১০২ খুন
সাদা পাথর চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৫
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে জোর
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে জোর
বেশি দামে অন্যত্র সার বিক্রি, বিসিআইসির ডিলারকে জরিমানা
বেশি দামে অন্যত্র সার বিক্রি, বিসিআইসির ডিলারকে জরিমানা
কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু
কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু
আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতরা
আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতরা
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media