গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নামে ভুয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) গাজীপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আশিকুর রহমান।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অভিনব উপায়ে গাজীপুরের কোনাবাড়ির প্রিমিয়ার ব্যাংকের শাখায় ‘গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন’ নামে ভুয়া ব্যাংক হিসাব খোলেন। পরে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে একে অপরের সহায়তায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মোট ২ কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার ৯৯৫ টাকা আত্মসাৎ করেন। যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
মামলার আসামিরা হলেন- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, প্রিমিয়ার ব্যাংকের কোনাবাড়ি শাখার ম্যানেজার মো. মোতালিব হোসেন, শামীম হোসাইন, মো. আশরাফুল আলম রানা ওরফে রবিন, মো. শহিদুল ইসলাম, প্লটু চাকমা এবং সার্ভেয়ার মো. মোকলেছুর রহমান (মুকুল)।