ঢাকায় উদ্বোধন হলো শিশুদের ‘মেট ক্লাব’

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৩ শতাংশ কিশোর-কিশোরী এ প্রেক্ষাপটে কিশোর-কিশোরী নেতৃত্বাধীন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেলকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে উদ্বোধন হলো মেট ক্লাব। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে এই আয়োজনে যুক্ত ছিল বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফ্তর (বিএমডি), আঞ্চলিক সমন্বিত বহুমুখী ঝুঁকি পূর্বাভাস ব্যবস্থা (রাইমস), সেভ দ্য চিলড্রেন, জাগো নারী, এসকেএস ফাউন্ডেশন এবং ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ওয়াইপিএসএ)। অনুষ্ঠানটি জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে মেট ক্লাব মডেলকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে জোরালো বার্তা দিয়েছে।
এতে অংশ নেয় ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেট ক্লাব সদস্যরা, সরকারি প্রতিনিধি, উন্নয়ন ও মানবিক সংস্থা এবং স্থানীয় অংশীজনরা।
শিশু ও কিশোরকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয় শিশুদের তৈরি করা আবহাওয়া বিষয়ক সরঞ্জামের প্রদর্শনী দিয়ে। এর পর মঞ্চস্থ হয় নাটক ‘পাহাড়তলি গ্রামের গল্প’, যেখানে দেখানো হয়— মেট ক্লাবের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগের আগে ও পরে জীবনের চিত্র এবং কীভাবে মেট ক্লাব সদস্যরা তাদের সম্প্রদায়ে প্রস্তুতি ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে।
অনুষ্ঠানে আরও ছিল আবহাওয়া বুলেটিন প্রদর্শনী, দলগত সহযোগিতা কার্যক্রম, প্যানেল আলোচনা, আবহাওয়া অধিদপ্তরের বর্তমান পূর্বাভাস পদ্ধতি নিয়ে উপস্থাপনা এবং ভবিষ্যতে মেট ক্লাবকে এগিয়ে নেওয়ার করণীয় নিয়ে আলোচনা।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (সিসিসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, বিএমডি পরিচালক মো. মোমেনুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নাহিদ সুলতানা মল্লিক, রাইমস-এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম লিড রাইহানুল হক খান, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার মো. সাজ্জাদ হোসেন, সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর রহমত উল্লাহ ও হিউম্যানিটারিয়ান ডিরেক্টর মোস্তাক হোসেন, ওয়াইপিএসএ-এর প্রধান নির্বাহী ড. মো. আরিফুর রহমান, জাগো নারীর নির্বাহী পরিচালক হোসনে আরা হাসি এবং এসকেএস ফাউন্ডেশনের এসকেএস এন্টারপ্রাইজ প্রধান মো. আবু সাঈদ
এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল— শিশু ও কিশোর নেতৃত্বাধীন আগাম সতর্কতা ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকে সামনে আনা, মেট ক্লাবের জাতীয় সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করা, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব জোরদার করা, শিশুদের নেতৃত্বাধীন সর্বোত্তম অনুশীলনকে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের পরিবর্তনের সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
অনুষ্ঠানে মো. আশরাফ উদ্দিন বলেন, মেট ক্লাব উদ্বোধনের এই আয়োজনে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, গাইবান্ধা, এই ৩ জেলায় কাজের মাধ্যমে শিশুরা তাদের পরিবার ও কমিউনিটিতে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দেয়ার যে দক্ষতা অর্জন করেছে, এটি সত্যি অসাধারণ। আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের যে কৌশলটি, এটি খুবি সফলভাবে কাজ করছে এবং এর ফলস্বরূপ দুর্যোগে মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কমে এসেছে।
তিনি আরও বলেন, মেট ক্লাবে যুক্ত থাকার মাধ্যমে শিশুদের মাঝে লিডারশিপ স্কিল গড়ে উঠছে, এবং তারা আরও মানবিক হয়ে বড় হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই উদ্যোগের সাথে যারা যুক্ত আছেন, তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিরোধে আপনারা কাজ করুন।
মো. মোমেনুল ইসলাম বলেন, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। আজকে মেট ক্লাবের লঞ্চিং এবং এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটির মাধ্যমে আমরা দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম সতর্কবার্তা গোটা বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। মেট ক্লাবের প্রতিটি শিশুদের গ্যান ও অভিজ্ঞতাকে আমরা সমৃদ্ধ করতে চাই।
নাহিদ সুলতানা মল্লিক বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অগ্রগতির পেছনে আগাম সতর্কবার্তার ভূমিকা রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ এবং একইসঙ্গে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কাজগুলো করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যেও অপার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু প্রয়োজন পর্যাপ্ত গবেষণা ও উদ্ভাবনের, যা মেট ক্লাব করে দেখিয়েছে।
একইসঙ্গে সাইকো সোশ্যাল কাউন্সেলিং এবং দুর্যোগের কারণে কিশোরী মেয়ে এবং নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে। মেট ক্লাবের মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।