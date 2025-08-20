X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
বাড্ডায় চলন্ত গাড়িতে অচেতন হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০১আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০১
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর বাড্ডা লিং রোডে চলন্ত গাড়িতে অচেতন হয়ে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম সাইদুর রহমান (৩৫)। পেশায় তিনি এনডিই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ঢালাইয়ের মিক্সচার গাড়িচালক ছিলেন।

বুধবার (২০ আগস্ট) ভোর ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল, পরে সেখান থেকে সকাল সোয়া ১০টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের সহকর্মী ইমরুল কায়েস বলেন, সাইদুর রহমান ভোরে গাড়ি চালিয়ে ৩০০ ফিট পূর্বাচলের দিকে যাওয়ার পথে বাড্ডা লিং রোডে হঠাৎ গাড়ির মধ্যে সেন্সলেস হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি দোকানের দেয়ালে গাড়ি লাগিয়ে দেয়। পরে সকালে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মরদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

মৃত সাইদুর রহমান চুরাডাঙ্গা জেলার আশপাড়া থানা জীবন নগর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। বর্তমান পূর্বচল এলাকায় থাকতেন।

বিষয়:
রাজধানীসড়ক দুর্ঘটনাঢামেক হাসপাতাল
