X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৭৫৬

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩২আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩২
প্রতীকী ছবি

পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানে রাজধানীসহ সারা দেশে একদিনে মোট ১ হাজার ৭৫৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৭৯ এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ৫৭৭ জন।

বুধবার (২০ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরে এআইজি (মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দেশব্যাপী পুলিশ সদস্যরা একযোগে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৭৫৬ জনকে গ্রেফতার করে। 

এসময় একটি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, দুই রাউন্ড গুলি, দুই রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সদর দফতর আরও জানায়, সারা দেশে অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতার
সম্পর্কিত
শাহবাগে ইয়াবাসহ ২ কারবারি গ্রেফতার
এবার হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিক গ্রেফতার
জোড়া খুন: সাজ্জাদের স্ত্রী তামান্না রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না: মুফতি রেজাউল করীম
পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না: মুফতি রেজাউল করীম
কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে বাগছাসের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল
ডাকসু নির্বাচন কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে বাগছাসের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল
চীনে নতুন জাতের সরিষায় দ্বিগুণ উৎপাদনের সম্ভাবনা
চীনে নতুন জাতের সরিষায় দ্বিগুণ উৎপাদনের সম্ভাবনা
‘সরকারি অনুদানে নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নে মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করবে’
‘সরকারি অনুদানে নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের মানোন্নয়নে মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করবে’
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media