সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৭৫৬

পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানে রাজধানীসহ সারা দেশে একদিনে মোট ১ হাজার ৭৫৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৭৯ এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ৫৭৭ জন।
বুধবার (২০ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরে এআইজি (মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দেশব্যাপী পুলিশ সদস্যরা একযোগে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৭৫৬ জনকে গ্রেফতার করে।
এসময় একটি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, দুই রাউন্ড গুলি, দুই রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ সদর দফতর আরও জানায়, সারা দেশে অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।