X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা: আপিল শুনানি যে পর্যায়ে

বাহাউদ্দিন ইমরান
২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:০০আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:০০
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় দল আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াল গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটে। ওই হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলাটি কয়েকধাপ বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে বর্তমানে আপিল বিভাগে শুনানি পর্যায়ে রয়েছে। রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষে শুনানি নিয়ে চলতি মাসেই মামলাটির ওপর আপিল বিভাগের শুনানি শেষ হতে পারে বলে প্রত্যাশা করছে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা।

ঘটনার বিবরণী থেকে জানা গেছে, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলাটি চালানো হয়। অল্পের জন্য ওই হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তবে হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক রাষ্ট্রপতি (প্রয়াত) জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভী রহমানসহ ২৪ জন নিহত হন। আহত হন দলের তিন শতাধিক নেতাকর্মী। ঘটনার পরদিন মতিঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফারুক আহমেদ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। তদন্ত শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৮ সালের ১১ জুন দেওয়া অভিযোগপত্রে বিএনপি নেতা আবদুস সালাম পিন্টু, তার ভাই মাওলানা তাজউদ্দিন ও হুজি নেতা মুফতি আব্দুল হান্নানসহ ২২ জনকে আসামি করা হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পর অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত।

দুই বছর তদন্তের পর ২০১১ সালের ৩ জুলাই ৩০ জনকে আসামি করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এর ফলে এ মামলায় মোট আসামির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২ জনে। মোট ৫২ আসামির মধ্যে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মুফতি হান্নান এবং তার সহযোগী শাহেদুল ইসলাম বিপুলের মৃত্যুদণ্ড অন্য মামলায় কার্যকর হয়। তিন জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ায় এ মামলার আসামির সংখ্যা হয় ৪৯ জনে। এ ৪৯ জনের মধ্যে রায় দেওয়ার সময় ৩১ জন কারাগারে ছিলেন। পলাতক ছিলেন বাকি ১৮ জন। তারা হলেন—তারেক রহমান, হারিছ চৌধুরী, কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, এটিএম আমিন, সাইফুল ইসলাম জোয়ার্দার, খান সাঈদ হাসান, ওবায়দুর রহমান, মুফতি শফিকুর রহমান, মুফতি আবদুল হাই, রাতুল বাবু, মোহাম্মদ হানিফ, আবদুল মালেক, শওকত ওসমান, মাওলানা তাজউদ্দিন, ইকবাল হোসেন, মাওলানা আবু বকর, খলিলুর রহমান ও জাহাঙ্গীর আলম।

এরপর ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর বিচারিক আদালত সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও বিএনপি নেতা আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড দেন। একইসঙ্গে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান) তারেক রহমানসহ ১৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয় অপর ১১ আসামিকে। পরে ওই বছরের ২৭ নভেম্বর মামলার বিচারিক আদালতের রায় প্রয়োজনীয় নথিসহ হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স শাখায় পৌঁছে। পাশাপাশি কারাবন্দি আসামিরা আপিল করেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এ মামলার আপিল শুনানি বিচারপতি সহিদুল করিমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শুরু হয়। এর মধ্যে ওই বেঞ্চ পুনর্গঠন হয়। এ কারণে নতুন বেঞ্চে আবার শুনানি শুরু হয়।

বিচারিক আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন—লুৎফুজ্জামান বাবর, আব্দুস সালাম পিন্টু, তার ভাই মাওলানা তাজউদ্দিন, হুজির সাবেক আমির ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টির আহ্বায়ক মাওলানা শেখ আবদুস সালাম (কারাগারে মারা যান), কাশ্মীরি জঙ্গি আব্দুল মাজেদ ভাট, আবদুল মালেক ওরফে গোলাম মোস্তফা, মাওলানা শওকত ওসমান, মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান, মাওলানা আবু সাঈদ ওরফে ডা. জাফর, আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলবুল, মো. জাহাঙ্গীর আলম, হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, হোসাইন আহমেদ তামিম, মঈন উদ্দিন শেখ ওরফে মুফতি মঈন, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. উজ্জ্বল, এনএসআই’র সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুর রহিম (কারাগারে মারা যান), হানিফ পরিবহনের মালিক বিএনপি নেতা মোহাম্মদ হানিফ। পরিকল্পনা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করেন আদালত।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন—তারেক রহমান, খালেদা জিয়ার সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিছ চৌধুরী, বিএনপি নেতা কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, হুজি সদস্য হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া, শাহাদাৎ উল্লাহ ওরফে জুয়েল, মাওলানা আবদুর রউফ (কারাগারে মারা যান), মাওলানা সাব্বির আহমেদ, আরিফ হাসান ওরফে সুমন, আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম মাওলাদার, মো. আরিফুল ইসলাম, মহিবুল মুত্তাকিন ওরফে মুত্তাকিন, আনিসুল মুরছালিন ওরফে মুরছালিন, মো. খলিল ওরফে খলিলুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম বদর, মো. ইকবাল ওরফে ইকবাল হোসেন, লিটন ওরফে মাওলানা লিটন, মুফতি শফিকুর রহমান, মুফতি আব্দুল হাই, রাতুল আহমেদ ওরফে রাতুল বাবু। তাদের দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি) মো. আশরাফুল হুদা ও শহুদুল হক, বিএনপি চেয়ারপারসন ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাগনে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (অব.) সাইফুল ইসলাম ডিউক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সাইফুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার, ডিজিএফআই’র মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আমিন, ডিএমপির সাবেক উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) খান সাঈদ হাসান, আরেক সাবেক উপ-কমিশনার (পূর্ব) ওবায়দুর রহমান খান, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক খোদা বক্স চৌধুরী, সিআইডির সাবেক বিশেষ সুপার মো. রুহুল আমিন, সাবেক এএসপি আবদুর রশিদ, সাবেক এএসপি মুন্সি আতিকুর রহমানকে দুই বছর করে কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আরেকটি ধারায় খোদা বক্স চৌধুরী, রুহুল আমিন, আবদুর রশিদ ও মুন্সি আতিকুর রহমানকে তিন বছর করে কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাস করে কারাদণ্ড দেন আদালত।

পরে ওই রায়ের বিরুদ্ধে ডেথ রেফারেন্স ও জেল আপিল শুনানির জন্য হাইকোর্টে আসে। এরপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে মামলাটির শুনানি শেষ পর্যায়ে গেলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর একই বছরের ৩১ অক্টোবর মামলাটির পুনরায় শুনানি শুরু হয়। শুনানি শেষে গত ২১ নভেম্বর মামলাটির রায় ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন হাইকোর্ট। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার। অন্যদিকে আসামি পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও শিশির মনির।

এরপর গত ১ ডিসেম্বর বহুল আলোচিত একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তারেক রহমান ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেন হাইকোর্ট। বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। মোট চার দিন মামলাটির শুনানি হয়। তবে সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন জানায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।

এরই ধারাবাহিকতায় মামলাটি আপিল বিভাগে শুনানির জন্য ওঠে। গত ২০ আগস্ট পর্যন্ত চতুর্থ দিনের মতো মামলাটির শুনানি শেষ হয়।

এ মামলায় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ মাসুদ। তারেক রহমান-বাবরের পক্ষে আছেন অ্যাডভোকেট এস এম শাহজাহান, অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির প্রমুখ।

মামলার আপিল শুনানিতে এক দিনে একই ম্যাজিস্ট্রেটের সাড়ে ৫ ঘণ্টার মধ্যে তিন আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আপিল বিভাগ। এত অল্প সময়ে এত বড় বড় জবানবন্দি গ্রহণ ও তা টাইপ করা কীভাবে সম্ভব হয়েছে এবং একই সময়ে জবানবন্দি গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটের একজন পিয়নের পক্ষে কীভাবে তিন আসামিকে মনিটর (পর্যবেক্ষণ) করা সম্ভব হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এ ছাড়া হত্যা মামলার সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্য বিস্ফোরক আইনের মামলায় হুবহু ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী।

শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মাসুদ বলেন, পুরো মামলাটি দাঁড়িয়ে আছে আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর। ১২ আসামি এ মামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তাদের দেওয়া এ জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এসব জবানবন্দি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা আইন মেনেই রেকর্ড করেছেন। কোনও ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দি রেকর্ডের নথিতে উল্লেখ করেননি—আসামিদের নির্যাতন করে জবানবন্দি আদায় করা হয়েছে।

এক পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ শুনানির জন্য পুনরায় আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিন নির্ধারণ করেছেন।

অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীনসহ মামলার অন্যসব আইনজীবীরা জানান, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে মামলার শুনানির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, চলতি মাসেই আপিলটির শুনানি শেষে হবে এবং হাইকোর্টের রায়টি আপিল বিভাগেরও বহাল থাকবে।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতহাইকোর্টমামলাতারেক রহমান২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা
সম্পর্কিত
১০ হাজার ইয়াবাসহ পুলিশ সদস্য গ্রেফতার
৫ আগস্ট সাতক্ষীরা কারাগারের তালা ভেঙে পালানো সাইফুল গ্রেফতার
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাতারেক রহমান-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে পরবর্তী আপিল শুনানি বৃহস্পতিবার
সর্বশেষ খবর
টিভিতে আজকের খেলা (২১ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২১ আগস্ট, ২০২৫)
'ঘুষের টাকা' নিয়ে পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি
'ঘুষের টাকা' নিয়ে পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি
বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media