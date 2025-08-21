X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সারা দেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৭২৭

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৮আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৮
পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানে রাজধানীসহ সারা দেশে একদিনে মোট ১ হাজার ৭২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ১৭৭ এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ৫৫০ জন।

বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরে এআইজি (মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

এতে বলা হয়েছে, বুধবার (১৯ আগস্ট) দেশব্যাপী পুলিশ সদস্যরা একযোগে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৭২৭ জনকে গ্রেফতার করে। 

এসময় একটি বার্মিজ চাকু, একটি একনলা বন্দুক, দুটি এলজি, একটি কিরিচ, একটি রামদা, একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সদর দফতর আরও জানায়, সারা দেশে অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

