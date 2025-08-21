X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
জুলাই আন্দোলনের ২৬ মামলায় চার্জশিট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৯আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৯
পুলিশ সদর দফতর

জুলাই আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনায় দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে আজ পর্যন্ত ২৬টির চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হত্যা মামলা আটটি এবং অন্যান্য ধারায় ১৮টি মামলা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, চার্জশিট করা আটটি হত্যা মামলা হলো– শেরপুর, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও কুড়িগ্রাম জেলার এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের। অন্যান্য ধারার ১৮টি মামলা হলো– বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও জামালপুর জেলার এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, হত্যা মামলায় মোট আসামি ১ হাজার ১৫৩ জন। এছাড়া অন্যান্য ধারার মামলায় মোট আসামি ৬৮২ জন। গণঅভ্যুত্থানের সময় দায়ের করা মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা মামলাগুলো তদারক করছেন। অন্যান্য মামলার তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশ পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে।

/কেএইচ/আরকে/
বিষয়:
মামলাজুলাই বিপ্লব
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media