X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ দিয়ে এক্সিম ব্যাংক থেকে ৬১৫ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান ও নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আল-আমিন বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলা করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ফ্লামিংগো এন্টারপ্রাইজ নামে অস্তিত্ত্বহীন একটি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে যাচাই-বাছাই বা পরিদর্শন করা হয়নি। সহায়ক কোনও জামানত না নিয়ে ঋণ বিতরণ করা হয়। আসামিরা বিতরণ করা ঋণের মাধ্যমে কেনা আমদানি পণ্য সরেজমিনে পরিদর্শন ও স্টক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেননি। বিতরণ দেখানো ঋণের কোনও পরিশোধ না হলেও ঋণের অর্থ মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে নাসা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসেবে নগদ জমা ও স্থানান্তর করা হয়।

আসামি মো. নজরুল ইসলাম মজুমদারের পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে পে-অর্ডার করার বিষয়টি এক্সিম ব্যাংক কর্মকর্তারা জানা সত্ত্বেও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছেন। আসামি পারস্পারিক যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ৬১৫ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে মামলার এজাহারে অভিযোগ আনা হয়।

এজাহারে নাসা বেসিকস লিমিটেডের সাবেক এমডি ও নজরুল ইসলাম মজুমদারের ছেলে ওয়ালিদ ইবনে ইসলাম, মেয়ে আনিকা ইসলাম ছাড়াও ব্যাংকটির একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া ফ্লামিংগো এন্টারপ্রাইজের সত্ত্বাধিকারী মোশাররফ হোসেন, মদিনা ডেটস অ্যান্ড নাটসের প্রোপ্রাইটর মোজাম্মেল হোসাইন, জান্নাত এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, এনএমসি অ্যাপারেলস লিমিটেডের ডেপুটি এমডি আবুল কালাম ভূঁইয়াসহ এক্সিম ব্যাংকের শীর্ষ ২৪ জন কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে।

/জেইউ/আরকে/
বিষয়:
মামলাদুদক
সম্পর্কিত
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
স্ত্রীসহ সাবেক কর পরিদর্শকের বিরুদ্ধে দুদকের দুই মামলার সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
স্ত্রীসহ সাবেক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ২ মামলার অনুমোদন
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
১৪৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি: ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
স্ত্রীসহ সাবেক কর পরিদর্শকের বিরুদ্ধে দুদকের দুই মামলার সিদ্ধান্ত
স্ত্রীসহ সাবেক কর পরিদর্শকের বিরুদ্ধে দুদকের দুই মামলার সিদ্ধান্ত
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media