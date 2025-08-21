X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক হিট অফিসার বুশরার স্বামীর সিসা লাউঞ্জে পুলিশের অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:১২আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৯
‘দ্য কোর্টইয়ার্ড বাজার’ সিসা লাউঞ্জ

রাজধানীর গুলশানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামের মেয়ে ‘হিট অফিসার’ খ্যাত বুশরা আফরিনের স্বামীর মালিকানাধীন লাউঞ্জে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে গুলশান থানা পুলিশ ‘দ্য কোর্টইয়ার্ড বাজার’ সিসা লাউঞ্জে এই অভিযান চালায়।

এ সময় বিপুল পরিমাণ সিসা, হুক্কা, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মাদকদ্রব্য ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে পাঁচ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান জানান, অভিযানে প্রায় চার কেজি সিসা, একাধিক হুক্কা-বার সেটআপ, বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য এবং নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
 
তিনি আরও জানান, লাউঞ্জের মালিককে পাওয়া যায়নি, তবে পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র জব্দ করা হয়েছে। জায়গাটি মূলত ক্যাটারিং ব্যবসার জন্য ভাড়া নেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে অনুমোদন ছাড়া রেস্টুরেন্ট ও সিসা বার হিসেবে চালু করা হয়।

এ ঘটনায় বুশরার স্বামী জাওয়াদ, লাউঞ্জ পরিচালক আফরোজা বিনতে এনায়েতসহ মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এদের বেশির ভাগই সিসা লাউঞ্জটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বলে নিশ্চিত করেছেন ওসি হাফিজুর রহমান।

/কেএইচ/আরআইজে/এমওএফ/
বিষয়:
রাজধানী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
