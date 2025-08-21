নারী কনস্টেবলকে ধর্ষণের অভিযোগ, যা বলছে পুলিশ

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় এক নারী কনস্টেবলের করা ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে অবস্থান জানিয়েছে ঢাকা জেলা পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এতে বলা হয়, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় কর্মরত এক পুরুষ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে একই থানায় কর্মরত এক নারী কনস্টেবল অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্ত তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ৫ মাস ধরে ধর্ষণ করে আসছে। গত ১৯ আগস্ট ওই নারী কনস্টেবল থানার অফিসার ইনচার্জের কাছে এ অভিযোগ দাখিল করেন।
অভিযোগের পরপরই ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার বিষয়টি অবগত হয়ে উভয় পুলিশ সদস্যকে জেলা পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করেন এবং তদন্তের জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। ইতোমধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশ একটি পেশাদার ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। বাহিনীর কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তা তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ঘটনায়ও অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।