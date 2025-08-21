X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নারী কনস্টেবলকে ধর্ষণের অভিযোগ, যা বলছে পুলিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩০আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৩
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় এক নারী কনস্টেবলের করা ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে অবস্থান জানিয়েছে ঢাকা জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এতে বলা হয়, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় কর্মরত এক পুরুষ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে একই থানায় কর্মরত এক নারী কনস্টেবল অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্ত তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ৫ মাস ধরে ধর্ষণ করে আসছে। গত ১৯ আগস্ট ওই নারী কনস্টেবল থানার অফিসার ইনচার্জের কাছে এ অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগের পরপরই ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার বিষয়টি অবগত হয়ে উভয় পুলিশ সদস্যকে জেলা পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করেন এবং তদন্তের জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। ইতোমধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশ একটি পেশাদার ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। বাহিনীর কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তা তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ঘটনায়ও অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

/কেএইচ/আরআইজে/এমওএফ/
বিষয়:
ধর্ষণআদালতপুলিশ
সম্পর্কিত
গাইবান্ধায় শিবির নেতাকে হত্যার অভিযোগে ওসিসহ ১২ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা
স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন
দুর্নীতির মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া
সর্বশেষ খবর
একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন ঝালাপালা করে দেবো: সিলেটের ডিসি
একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন ঝালাপালা করে দেবো: সিলেটের ডিসি
কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা
কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা
অপ্রত্যাশিত তিব্বত সফরে ঐক্যের আহ্বান শি’র
অপ্রত্যাশিত তিব্বত সফরে ঐক্যের আহ্বান শি’র
সিএমপি কমিশনারের বক্তব্য প্রত্যাহার চাইলেন সাংবাদিক নেতারা
সিএমপি কমিশনারের বক্তব্য প্রত্যাহার চাইলেন সাংবাদিক নেতারা
সর্বাধিক পঠিত
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেইকিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media