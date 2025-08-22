X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীতে সিএনজি স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাই: গ্রেফতার ৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫০আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫০
গ্রেফতার ছিনতাইকারী চক্রের ৪ সদস্য

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় সিএনজি স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত একটি সংঘবদ্ধ চক্রের মূলহোতাসহ চার জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ৩টি ছুরি, ২টি ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন এবং ১টি সিএনজি উদ্ধারপূর্বক জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাকির হোসেন, মো. নজরুল ইসলাম (৪৭), মো. মিজানুর রহমান (৪৫) ও মো. হাফিজুল ইসলাম ওরফে হাবু (৪৫)।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি জানান, গত ১৬ আগস্ট রাত সাড়ে ৭টায় শেরেবাংলা নগর থানায় দায়ের করা একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযোগে বলা হয়, রাজশাহী থেকে ঢাকার টেকনিক্যাল বাস স্ট্যান্ডে আসা এক যাত্রী সিএনজিতে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবনের সামনে পৌঁছানোর পর সিএনজিচালক সিএনজি বন্ধ করে দিয়ে গাড়ি নষ্টের কথা বলে সময়ক্ষেপণ করেন। এ সময় আগে থেকে ওঁত পেতে থাকা তিন ছিনতাইকারী সিএনজি চালকের সহযোগিতায় যাত্রীর গলায় ছুরি ধরে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে নগদ টাকা, দুটি মোবাইল ফোন এবং বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ছিনতাই করে।

ছিনতাইকারীরা অতিরিক্ত টাকার জন্য যাত্রীকে মারধর ও চাপ প্রয়োগ করলে তিনি পরিবারের কাছ থেকে বিকাশের মাধ্যমে আরও টাকা এনে দিতে বাধ্য হন। পরে ছিনতাইকারীরা তাকে আগারগাঁও এলাকায় ফাঁকা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে ডিবি-তেজগাঁও ছায়া তদন্ত শুরু করে। তদন্তে জানা যায়, এই ছিনতাইয়ের সঙ্গে একটি সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত, যারা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অপরাধ করে আসছে। শেরে বাংলা নগর থানায় এই চক্রের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রয়েছে। ডিবি পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত সিএনজি এবং চালককে শনাক্ত করে।

বৃহস্পতিবার ভোর আনুমানিক ৪টায় গাবতলী টেকনিক্যাল বাস স্ট্যান্ড থেকে সিএনজিচালক মো. জাকির হোসেনকে গাড়িসহ গ্রেফতার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ছিনতাই চক্রের অপর সদস্যরা আগারগাঁও পুরোনো বাণিজ্য মেলা এলাকায় ছিনতাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। ডিবির একটি দল যাত্রী বেশে সিএনজিতে উঠে আগারগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়। সেখানে পৌঁছে চালক গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করলে ছিনতাই চক্রের বাকি তিন সদস্য দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সিএনজির কাছে আসে। ডিবি দল তৎক্ষণাৎ অভিযান চালিয়ে মো. নজরুল ইসলাম ও মো. মিজানুর রহমানকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করলেও অপর আসামি মো. হাফিজুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়। পরে আশুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে একাধিক ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

