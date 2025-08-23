X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫০
তেজগাঁওয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন পোশাক শ্রমিকরা

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে হঠাৎ একটি গার্মেন্টস কারখানা বন্ধের ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন। এতে নাবিস্কো ও তিব্বত মোড়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করছেন শ্রমিকরা। তাদের দাবি, কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অথবা বন্ধ করা গার্মেন্টস পুনরায় খুলে দিতে হবে। দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান তারা।

ডিএমপির তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম হোসেন বলেন, ‘পশ’ নামে একটি গার্মেন্টস কারখানা কোনও ধরনের আগাম নোটিশ ছাড়াই বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় শ্রমিকরা শনিবার সকালে তিব্বত মোড়ে জড়ো হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন।

এদিকে ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে বলা হয়, তেজগাঁওয়ের নাবিস্কো পয়েন্টে গার্মেন্টসের কর্মীরা রাস্তার উভয়পাশ বন্ধ করে আন্দোলন করছেন। এ কারণে মহাখালী-তেঁজগাও রুটে ইনকামিং এবং আউটগোয়িং উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঘটনাস্থলে থানা পুলিশ নিয়োজিত আছে।

ডাইভারশন ব্যবহারের অনুরোধ জানানিয়ে ডিএমপির বলেছে–

১. উত্তরার দিক থেকে আসা যানবাহন কাকলী ক্রসিং হয়ে গুলশান-২, গুলশান-১, পুলিশ প্লাজা রুট ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া আমতলী পার হয়ে জাহাঙ্গীর গেটমুখী রাস্তা ব্যবহার করে তেজগাঁও যাওয়া যাবে।

২. আমতলী, গুলশান-১ হয়ে পুলিশ প্লাজা রুট ব্যবহার করা যাবে।

৩. উত্তরা থেকে তেজগাঁওগামী যানবাহন ফ্লাইওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে পারবে।

৩ মহাখালী থেকে বনানী, গুলশান, উত্তরাগামী রুটে আউট গোয়িংয়ে যানচলাচল করা যাচ্ছে।

/কেএইচ/আরকে/
বিষয়:
বিক্ষোভযানজট
সম্পর্কিত
উখিয়ায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ, আটক ১৫
আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ
গাজা যুদ্ধ শেষ করতে ও জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মেলেনি আঘাতের চিহ্ন
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মেলেনি আঘাতের চিহ্ন
ব্রিটেনের অ্যাস্টন ভিলায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার
ব্রিটেনের অ্যাস্টন ভিলায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
অবশেষে মেসিদের ভারত সফর চূড়ান্ত
অবশেষে মেসিদের ভারত সফর চূড়ান্ত
সর্বাধিক পঠিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media