X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে তামাকবিরোধী ‘ইয়ুথ মার্চ’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৯
কর্মসূচিটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ এসে শেষ হয়

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাতিল এবং তরুণ প্রজন্মকে তামাকের ছোবল থেকে সুরক্ষায় অবিলম্বে আইনের খসড়া সংশোধনী পাসের দাবিতে ‘ইয়ুথ মার্চ’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ এসে কর্মসূচিটি শেষ হয়। এর আয়োজন করে তামাকবিরোধী যুবসমাজ।

কর্মসূচির উদ্বোধন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, ‘তামাক যে ক্ষতিকর তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। আজ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে এখানে সমবেত হওয়া তরুণদের সঙ্গে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি।’

ইয়ুথ মার্চ-এ উপস্থিত বক্তারা বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায় এবং লাখ লাখ  মানুষ অসুস্থ হয়। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তামাক ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে, যা জাতির ভবিষ্যতের জন্য হুমকি।’

বক্তারা সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তামাক কোম্পানির সঙ্গে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-এর আর্টিকেল ৫.৩ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এই ধারা অনুযায়ী কোনও দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন, বিধিমালা বা নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানি বা তাদের সহযোগীদের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশ এফসিটিসি-তে সইকারী দেশ হিসেবে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বাধ্য।’

ইয়ুথ মার্চ থেকে সরকারের প্রতি দুইটি দাবি বাস্তবায়নের জোর আহ্বান জানানো হয়-

১. উপদেষ্টা কমিটির তামাক কোম্পানির সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

২. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়াটি দ্রুত পাস করতে হবে।

তামাকবিরোধী ‘ইয়ুথ মার্চ’ কর্মসূচির সঙ্গে সংঘতি প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ডর্প, নারী মৈত্রী, পিপিআরসি, প্রজ্ঞা, তাবিনাজ এবং অন্যান্য তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। কর্মসূচি শেষে প্রায় ১০ হাজার তামাকবিরোধী যুব প্রতিনিধির সই সংবলিত একটি দাবিনামা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

র‌্যালিতে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্প সমন্বয়কারী অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক জনাব ইকবাল মাসুদ, ডরপের উপ-নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ যোবায়ের হাসান, নারী মৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আকতার ডলিসহ তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

/এসও/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীতামাক নিয়ন্ত্রণকর্মসূচি
সম্পর্কিত
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মাজেদ ও এনামুলকে বদলি
যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে সবজি ব্যবসায়ী আহত
হানি ট্র্যাপ ও চাকরির প্রলোভনে প্রতারণা, গ্রেফতার ৭
সর্বশেষ খবর
জাবির সাবেক শিক্ষক জনি কারাগারে
জাবির সাবেক শিক্ষক জনি কারাগারে
চীনা শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান চীনের
চীনা শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান চীনের
তালিকা যাচাই ছাড়া এজেন্সিকে টাকা না দেওয়ার অনুরোধ
তালিকা যাচাই ছাড়া এজেন্সিকে টাকা না দেওয়ার অনুরোধ
ডেঙ্গুতে একদিনে ৪ জনের মৃত্যু , রোগী ছাড়ালো ২৮ হাজার
ডেঙ্গুতে একদিনে ৪ জনের মৃত্যু , রোগী ছাড়ালো ২৮ হাজার
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media