আনিসুল ও মেনন রিমান্ড শেষে কারাগারে

জুলাই আন্দোলনের কেন্দ্রিক যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকায় মেহেদী হাসান হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননকে ৫ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসান এ আদেশ দেন। এদিন তাদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. কাউসার হুসাইন কারাগারে পাঠানোর আবেদন করেন। পরে আদালত তা মঞ্জুর করেন।
এ বছরের ২০ জানুয়ারি এ মামলায় তাদের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে ২০ আগস্ট তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই কমপ্লিট শাটডাউনে যাত্রাবাড়ী থানার কাজলা এলাকায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেন মেহেদী হাসান। এসময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গুলিতে আহত হন তিনি। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।