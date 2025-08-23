X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আনিসুল ও মেনন রিমান্ড শেষে কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৮আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৮
আনিসুল হক ও রাশেদ খান মেনন

জুলাই আন্দোলনের কেন্দ্রিক যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকায় মেহেদী হাসান হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননকে ৫ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। 

শনিবার (২৩ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসান এ আদেশ দেন। এদিন তাদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. কাউসার হুসাইন কারাগারে পাঠানোর আবেদন করেন। পরে আদালত তা মঞ্জুর করেন। 

এ বছরের ২০ জানুয়ারি এ মামলায় তাদের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে ২০ আগস্ট তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। 

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই কমপ্লিট শাটডাউনে যাত্রাবাড়ী থানার কাজলা এলাকায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেন মেহেদী হাসান। এসময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গুলিতে আহত হন তিনি। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। 

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতরিমান্ডকারাগাররাশেদ খান মেননআনিসুল হক
সম্পর্কিত
জাবির সাবেক শিক্ষক জনি কারাগারে
জামিন নামঞ্জুর, মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির কারাগারে
নড়াইল কারাগারে ইউপি সদস্যের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
এই সরকার নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও চাপ দেয়নি: সিইসি
এই সরকার নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও চাপ দেয়নি: সিইসি
দেশের রাজনৈতিক সংকটের পেছনে অন্যতম কারণ ভয়াবহ দুর্নীতি: মির্জা ফখরুল
দেশের রাজনৈতিক সংকটের পেছনে অন্যতম কারণ ভয়াবহ দুর্নীতি: মির্জা ফখরুল
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
যুক্তরাজ্য থেকে অভিবাসীদের ‘গণহারে বিতাড়নের’ পরিকল্পনা ফারাজের
যুক্তরাজ্য থেকে অভিবাসীদের ‘গণহারে বিতাড়নের’ পরিকল্পনা ফারাজের
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media