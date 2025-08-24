ফারদিন হত্যা: আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন বুশরা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ হত্যা মামলায় আমাতুল্লাহ বুশরাকে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জামিন দিয়েছেন আদালত।
রবিবার (২৪ আগস্ট) হাকিম মিনহাজুর রহমানের আদালত এ জামিন দেন। এদিন আত্মসমর্পণ করে জামিন চান বুশরা। পরে শুনানি শেষে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী মিফতাহুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশের এএসপি মশিউর রহমান ধার্য তারিখ শনিবার (২১ অগাস্ট) বুশরাকে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করেন। তবে বুশরা আদালতে হাজির হননি। এর আগেও কয়েকটা ধার্য তারিখে আদালতে হাজির হননি তিনি। আদালত জামিন বাতিল করে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। পরে আজ তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালতকে জানান, পরীক্ষা থাকায় হাজির হতে পারিনি। পরে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন। তবে স্থায়ী জামিন বাতিল করে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।
বুশরার পক্ষে জামিন শুনানি করেন তার আইনজীবী একেএম হাবিবুর রহমান চুন্নু।
জানা গেছে, নিখোঁজের তিন দিন পর নারায়ণ গঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর রাতে ফারদিন নূর পরশের লাশ উদ্ধার করে নৌ-পুলিশ। পরে ৯ নভেম্বর রাতে তার বাবা নুর উদ্দিন রানা বাদী হয়ে রামপুরা থানায় মামলা করেন। মামলায় নিহতের বান্ধবী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী বুশরাসহ অজ্ঞাত আরও কয়েক জনকে আসামি করা হয়। ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বুশরার অব্যাহতি চেয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ইয়াসিন শিকদার। তবে ১৬ এপ্রিল ডিবি পুলিশের দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মামলার বাদী নুর উদ্দিন রানার নারাজির আবেদন মঞ্জুর করে সিআইডিকে মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত।