রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
ঊর্ধ্বতন আদালতে নামঞ্জুরের পরও আসামিকে জামিন: বিচারককে শোকজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬
ডাকাতি ও বিস্ফোরক মামলায় আসামিকে ঊর্ধ্বতন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে জামিন নামঞ্জুরের পরেও জামিন দেওয়ায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানকে শোকজ করা হয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। 

একইসঙ্গে এ ধরনের শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের কারণে কেন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা হবে না—তা সাত কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

রবিবার (২৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

কারণ দর্শানো নোটিশে বলা হয়েছে, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান কর্মরত থেকে গত ১ জুলাই কদমতলী থানার বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারার মামলায় হাজতি আসামি মো. নাজমুলকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। এই আসামির পক্ষে গত ১৭ জুন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে জামিন নামঞ্জুর করা হয়। মহানগর দায়রা জজ কর্তৃক জামিন নামঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও স্পর্শকাতর ডাকাতি ও বিস্ফোরক মামলার হাজতি আসামি মো. নাজমুলকে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে জামিনে মুক্তির আদেশ দিয়ে বিচার বিভাগ নৈরাজ্যের জন্ম দিয়েছেন। মহানগর দায়রা আদালত জামিন নামঞ্জুর করার কয়েক দিনের মাথায় একই আসামির জামিন দেওয়া বিচারিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি।

