রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
হাজী এয়ার ট্রাভেলসের ৩২ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের ২ কর্মকর্তা রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৪আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৪
আদালত চত্বরে আসামিরা

প্রতারণার মাধ্যমে হাজী এয়ার ট্রাভেলসের ৩২ কোটি ৩৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩১৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ফ্লাইট এক্সপার্টের চিফ অপারেটিং অফিসার এ কে এম সাদাত হোসেন ও চিফ কমার্শিয়াল অফিসার সাঈদ আহমেদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। 

রবিবার (২৪ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ্ ফারজানা হক শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এদিন আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মো. আরিফ বিল্লাহ ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক উভয়ের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। 

এর আগে ২ আগস্ট মতিঝিল থানার আরেক প্রতারণার মামলায় এই দুজনসহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরের দিন তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বাদীর প্রতিষ্ঠান হাজী এয়ার ট্রাভেলসের সঙ্গে আসামিদের টিকিট বিক্রি সংক্রান্ত চুক্তি হয়। চুক্তির পর বাদীর প্রতিষ্ঠানের আইএটা কোড ব্যবহার করে আসামিরা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে টিকেট বিক্রয় করে আংশিক টাকা পরিশোধ করে। এভাবে পাওনা টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালের ২ আগস্ট পর্যন্ত ৩২ কোটি ৩৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩১৮ টাকা হয়। 

এ ঘটনায় এ বছরের ফ্লাইট এক্সপার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সালমান বিন রাশিদ শাহ সাঈমকে প্রধান আসামি করে ৫ আগস্ট পল্টন থানায় মামলা হয়। এ মামলায় এ কে এম সাদাত হোসেন ও সাঈদ আহমেদ এজাহারনামীয় আসামি। 

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতরিমান্ড
ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আবু সামাসহ কারাগারে ২
ঊর্ধ্বতন আদালতে নামঞ্জুরের পরও আসামিকে জামিন: বিচারককে শোকজ
ফারদিন হত্যা: আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন বুশরা
ট্র্যাকে পড়ে গিয়ে দ্রুততম মানব ইমরানুরের ক্ষোভ
ট্র্যাকে পড়ে গিয়ে দ্রুততম মানব ইমরানুরের ক্ষোভ
ইসহাক দারকে সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার কথা বললেন ড. ইউনূস
ইসহাক দারকে সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার কথা বললেন ড. ইউনূস
ভারতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা গত অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত
ভারতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা গত অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত
৫ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ডিএনসিসির সমঝোতা স্মারক সই
৫ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ডিএনসিসির সমঝোতা স্মারক সই
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
 
 
