সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার আরও ১৫৮৬

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৩আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৩
প্রতীকী ছবি

পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানে রাজধানীসহ সারা দেশে শনিবার (২৩ আগস্ট) মোট ১ হাজার ৫৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ৫৮ এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত ৫২৮ জন।

রবিবার (২৪ আগস্ট) পুলিশ সদর দফতরে এআইজি (মিডিয়া) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইনের সই করা গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, শনিবার (২৩ আগস্ট) দেশব্যাপী পুলিশ সদস্যরা একযোগে অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৫৮৬ জনকে গ্রেফতার করে। 

এসময় একটি বিদেশি পিস্তল ও একটি দেশীয় এলজি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সদর দফতর আরও জানায়, সারা দেশে অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/কেএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতার
