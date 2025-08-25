X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৩আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৩
আদালত (প্রতীকী ছবি)

১৬ বছর আগে ঢাকার আশুলিয়ায় শান্তা ইসলামকে হত্যার দায়ে তার স্বামী বেলাল হোসেন কাজী ওরফে সালমানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ইসরাত জাহান মুন্নি এ রায় দেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি সালমানকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আসামি পলাতক থাকায় আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর খান মো. জহিরুল ইসলাম সাজার বিষয় নিশ্চিত করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, সালমান বাইপাইলে সাইকেল স্টোরে আর শান্তা একটি পোশাক কারখানায় চাকবি করতো। আশুলিয়ায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতো তারা। পারিবারিক কলহের জেরে ২০০৯ সালের ৫ জুন শান্তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে সালমান।

এ ঘটনায় বাড়িওয়ালা সার্জেন্ট (অব.) আব্দুল মান্নান ওইদিনই আশুলিয়া থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে সালমানকে অভিযুক্ত করে একই বছরের ১০ সেপ্টেম্বর অভিযোগপত্র দাখিল করেন আশুলিয়া থানার এসআই খন্দকার সামছুজ্জামান। ওই বছরের ৮ নভেম্বর আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ১৫ জন সাক্ষীর মধ্যে সাত জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আসামিদের আত্মপক্ষ শুনানি, যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে আদালত আজ রায় দিলেন।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালতআশুলিয়াযাবজ্জীবন কারাদণ্ড
সম্পর্কিত
বিএনপি নেতা হত্যা: আ.লীগ নেতাসহ ৬ জনের যাবজ্জীবন, খালাস ২১
তৌহিদ আফ্রিদির ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ
নতুন মামলায় গ্রেফতার পলক-জাহাঙ্গীর
সর্বশেষ খবর
সিন্ধু চুক্তি স্থগিত, তারপরও পাকিস্তানকে তথ্য দিল ভারত, সুসম্পর্কের ইঙ্গিত?
সিন্ধু চুক্তি স্থগিত, তারপরও পাকিস্তানকে তথ্য দিল ভারত, সুসম্পর্কের ইঙ্গিত?
টিসিবির তেল খোলা বাজারে বিক্রি, ব্যবসায়ী আটক
টিসিবির তেল খোলা বাজারে বিক্রি, ব্যবসায়ী আটক
রোহিঙ্গা ঢলের আট বছর
রোহিঙ্গা ঢলের আট বছর
সাংবাদিক তুহিন হত্যা: ৮ আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলো পুলিশ
সাংবাদিক তুহিন হত্যা: ৮ আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলো পুলিশ
সর্বাধিক পঠিত
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media