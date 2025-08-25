মুগদায় স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর মুগদায় সামিয়া আক্তার (১৫) নামে এক স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
সামিয়া উত্তর মান্ডার এলাকার আজিজুল হকের মেয়ে এবং মুগদা মাল্টিমিডিয়া স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
সামিয়ার ভাই সাহিম জানান, তার বোন একটু রাগী স্বভাবের ছিল। গত রাতে তুচ্ছ একটি বিষয় নিয়ে মা বকলে অভিমানে বিষপান করে। অসুস্থ অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মো. ফারুক মিয়া বলেন, ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা মুগদা থানা-পুলিশকে জানিয়েছি।