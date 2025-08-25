X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
রোহিঙ্গারা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে চায়: ১০ দূতাবাসের যৌথ বিবৃতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৩আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৯
উখিয়ায় রোহিঙ্গাদের শিবির

বাংলাদেশে অবস্থান করা রোহিঙ্গারা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে চায়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রত্যাবাসনের পথ খুঁজে বের করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সোমবার (২৫ আগস্ট) ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, ইটালি ও ফিনল্যান্ডের দূতাবাস এক যৌথ বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশে এখনও ১১ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা রয়েছে এবং নতুন করে আগতরা ক্যাম্পে আশ্রয় নিচ্ছে। রাখাইন রাজ্যের বর্তমান অবনতিশীল নিরাপত্তা ও মানবিক পরিস্থিতির মধ্যে, চলমান কষ্ট ও বাস্তুচ্যুতির মুখে রোহিঙ্গাদের কষ্ট আমরা স্বীকার করি।

সীমান্তের বাইরে বাস্তুচ্যুতি অব্যাহত রয়েছে। রাখাইনে অনেক রোহিঙ্গা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত রয়েছেন এবং মিয়ানমারের পরিস্থিতি বর্তমানে তাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযুক্ত নয়। এই শর্তগুলো কেবলমাত্র তাদের বাস্তুচ্যুতির মূল কারণগুলো মোকাবিলা করেই পূরণ করা যেতে পারে। এর জন্য একটি শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল মিয়ানমার প্রয়োজন। তাই আমরা স্বীকার করি— রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য এখনও একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা যায়নি এবং সব পক্ষকে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আমরা সামরিক শাসন এবং অন্যান্য সশস্ত্র পক্ষের দ্বারা সংঘটিত ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানাই এবং সব সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধ করে, নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন মানবিক প্রবেশাধিকারের জন্য আমাদের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করি। আমরা সামরিক শাসকদের অন্যায়ভাবে আটককৃতদের মুক্তি দেওয়ার জন্য আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করি। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহির আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিয়ানমারের পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবিক সংকটের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য আমরা কাজ চালিয়ে যাবো। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আসন্ন উচ্চ-স্তরের সম্মেলন।

/এসএসজেড/এপিএইচ/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকটমিয়ানমার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
