জাবির সাবেক সহকারী প্রক্টর জনি রিমান্ডে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, সাবেক সহকারী প্রক্টর ও পাবলিক হেলথ ও ইনফরমেটিক্স বিভাগের সাবেক সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান জনির ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
এদিন জুলাই আন্দোলনের সময় দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নাফিজা হোসেন মারুফা হত্যায় সাভার থানায় মামলায় তার রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।
সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাজুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাভার থানার উপ-পরিদর্শক মো. মোস্তাকিম বিল্লাহ পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করে। পরে আদালত ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
আদালতে ঢাকা জেলার পুলিশের প্রসিকিউটর বিভাগের উপ-পরিদর্শক বাহাজ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
২৩ আগস্ট ভোর ৩টায় সাভারের ব্যাংক টাউনের এলাকার একটি ফ্লাটে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুর রহমান ওরফে রাসেল হত্যায় সাভার থানায় মামলায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট নানির বাড়ি থেকে সাভার থানাধীন বক্তারপুর এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন গাজীপুরের সাহাজ উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নাফিজা হোসেন মারুফা। ঘটনার দিন দুপুর ২টায় আসামিদের ছোঁড়া গুলি তার বুকে লাগে। পরে সহযোদ্ধারা তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা আবুল হোসেন গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর সাভার থানায় মামলাটি করেন।