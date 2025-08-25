X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
কারাগারে হার্ট অ্যাটাক, হাসপাতালে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:১০
সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক (ফাইল ফটো)

কারাগারে হার্ট অ্যাটাক করায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে রাজধানীর বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। খায়রুল হকের ছেলে আশিকুল হকও গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে জানান, বর্তমানে তার বাবা হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন।

এর আগে গত ২৪ জুলাই সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে খায়রুল হককে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরবর্তীকালে যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এরপর আদালতে হাজির করলে শুনানি শেষে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনও সাবেক প্রধান বিচারপতিকে খুনের মামলায় গ্রেফতার ও জেলহাজতে পাঠানো হয়।

এ বি এম খায়রুল হক দেশের ঊনবিংশতম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাত, বিতর্কিত রায় প্রদান এবং সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে। এসব কারণেই তিনি বারবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন।

 

