সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার

সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) গোলাম আহমেদ সাব্বির (৫৭) নামে এক এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে।
রবিবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে সিআইডি রংপুর মেট্রো ও জেলা পুলিশের একটি বিশেষ টিম ডিএমপি মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, নিজেকে প্রভাবশালী ব্যক্তি পরিচয় দিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দেন গোলাম আহমেদ সাব্বির। এভাবে মো. আব্দুস সালাম ও মো. রায়হান আলীর কাছ থেকে মোট ৪০ লাখ টাকা নেন তিনি। এর মধ্যে নগদ নেওয়া হয় ১৫ লাখ ১০ হাজার টাকা এবং বাকি ২৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা অভিযুক্তের নামে খোলা আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়।
অর্থ গ্রহণের পর ভুক্তভোগীদের ভুয়া নিয়োগপত্র সরবরাহ করা হয়। আব্দুস সালামকে সিলেট অঞ্চলে উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদে এবং রায়হান আলীকে খুলনা অঞ্চলে সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদে ভুয়া নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কর্মস্থলে যোগদান করতে গেলে নিয়োগপত্রগুলো জাল বলে প্রমাণিত হয়।
এ ঘটনায় প্রতারিত ভুক্তভোগীরা রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতয়ালি থানায় মামলা করেন। তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই। তার পূর্বপুরুষের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামে হলেও প্রায় ২৫-৩০ বছর আগে পরিবারসহ সেখান থেকে সরে যান তিনি। বর্তমানে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন। জামিনে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন এবং বারবার ঠিকানা পরিবর্তন করে আত্মগোপন করছিলেন।
অবশেষে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও অভিযানের পর সিআইডি রংপুর মেট্রো ও জেলা পুলিশের বিশেষ টিম মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।