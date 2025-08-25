X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:১১আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:১১
ভূমি মন্ত্রণালয়

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতির সুযোগ কমেছে বলে জানিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ।

সোমবার (২৫ আগস্ট) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ৭৭তম টিম সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন— অতিরিক্ত সচিব  শরিফুল ইসলাম, সায়মা ইউনুস, এমদাদুল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ সময় এ এস এম সালেহ আহমেদ

বলেন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ই-মিউটেশন সিস্টেমের কারণে মালিকানার তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হয়, যা ভুয়া দলিল তৈরির সুযোগ অনেকাংশে হ্রাস করে এবং ভূমি সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ জন্য প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

সিনিয়র সচিব বলেন, ভূমিসেবা প্রদানে সব পর্যায়ের কার্যক্রমে মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে কারও বিরুদ্ধে অসততা বা সেবাগ্রহীতাকে হয়রানির প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে।

/এসআই/এপিএইচ/
বিষয়:
ভূমি মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
ভূমি আপিল বোর্ডে নতুন চেয়ারম্যান
ভূমি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দূর করতে অটোমেটিক ভূমিসেবা পদ্ধতি চালু হচ্ছে: উপদেষ্টা
২৮ দিনের বেশি নামজারি পেন্ডিং রাখা যাবে না: ভূমি মন্ত্রণালয়
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত
এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত
খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপচাপা: নিহত বেড়ে ৪
খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপচাপা: নিহত বেড়ে ৪
সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার
সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার
দুই দেশের টেকসই সম্পর্কের জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া জরুরি
দুই দেশের টেকসই সম্পর্কের জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া জরুরি
সর্বাধিক পঠিত
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media