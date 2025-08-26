X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কদমতলীতে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫৯
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর কদমতলীর পাটের বাগ এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরে শান্ত আহমেদ বাবু (২৮) নামের এক যুবক হত্যা করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত পৌনে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। 

নিহতের বন্ধু তন্ময় জানান, রাত পৌনে ১০টার দিকে কয়েকজন সন্ত্রাসী পূর্ব শত্রুতার জেরে বাবুর গলার বাম পাশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মিয়া জানান, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কদমতলী থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।

শান্ত আহমেদ বাবুর গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায়। বাবার নাম মৃত সদর আলী। থাকতেন রাজধানীর শনিবার আখরা মৃধা বাড়ি এলাকায়। মাঝেমধ্যে এক বন্ধুর আইটি ফার্মে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

/এআইবি/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
ঢামেক হাসপাতালছুরিকাঘাত
সম্পর্কিত
রাজধানীতে দুই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ
মুগদায় স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার
যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে সবজি ব্যবসায়ী আহত
সর্বশেষ খবর
খসড়া মার্জিন ঋণ নীতিমালা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ
খসড়া মার্জিন ঋণ নীতিমালা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ও অবস্থান জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ও অবস্থান জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ২৫ ‘বিচারপতি’র শপথ আজ
হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ২৫ ‘বিচারপতি’র শপথ আজ
আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে সহজলভ্য করলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে: আসিফ নজরুল
আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে সহজলভ্য করলে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে: আসিফ নজরুল
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media