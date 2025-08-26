বাংলাদেশ জেলের নতুন নামকরণ হচ্ছে ‘কারেকশন সার্ভিস বাংলাদেশ’

কারাগার ও বন্দিদের বিশেষ সংশোধনাগারে রূপান্তর করতে বাংলাদেশ জেলের নাম পরিবর্তন করে ‘কারেকশন সার্ভিস বাংলাদেশ’ করার উদ্যোগ নিয়েছে কারা অধিদফতর।
সোমবার (২৬ আগস্ট) পুরান ঢাকায় কারা সদর দফতরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন এ তথ্য জানান।
কারেকশন সার্ভিস অ্যাক্ট ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত করা নিয়ে তিনি জানান, তীব্র জনবল সংকটের সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার নতুন জনবলের অনুমোদন দিয়েছে। আরও দেড় হাজার জনবলের চাহিদা পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
এছাড়া নারায়ণগঞ্জে বন্দিদের জন্য কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারাগার থেকে বন্দিরাও মাঝে মাঝে কারা মহাপরিদর্শককে ফোন করে থাকেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।