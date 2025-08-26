X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
জেল থেকে বন্দিরা আমাকেও ফোন দিতেন: আইজি প্রিজনস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৭আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১০
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন আইজি প্রিজনস

কারাগারে বন্দিদের অবৈধ মোবাইল ব্যবহার স্বীকার করে কারা মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজনস) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন বলেছেন, ‘কারাগার থেকে বন্দিরা আমাকেও ফোন করতেন। তারা বিভিন্ন উপায়ে ভেতরে ফোন রাখতেন।’

সোমবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে পুরান ঢাকার কারা সদর দফতরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

আইজি প্রিজন্স জানান, বন্দিরা মোবাইল ব্যবহার করে মাঝে মাঝে তাকেও ফোন দিতেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষকে ধরিয়ে দেওয়া। তিনি বলেন, ‘অনেক সময় আমি এটাকে আমলে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছি। আবার অনেক সময় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বাস্তবতা হলো, অবৈধ মোবাইল ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তবে আমাদের চেষ্টার কমতি নেই।’

এই সমস্যা মোকাবেলায় কারাগারে কম্প্রিহেন্সিভ জ্যামিং সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও স্পেশাল জেলে এই প্রযুক্তি স্থাপন করা হবে।

বন্দীদের বৈধ যোগাযোগ ব্যবস্থা

বর্তমানে বন্দিদের প্রতি সপ্তাহে একবার ৫ মিনিট স্বজন বা আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। তবে ম্যানুয়াল সিস্টেমের কারণে অপব্যবহার হচ্ছে। এজন্য অটোমেশন সিস্টেম চালুর কাজ চলছে। কেরানীগঞ্জ কারাগারে এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হচ্ছে, ১৩টি কারাগারে কাজ চলছে।

সিস্টেমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এইআই) যুক্ত করা হবে, যাতে ষড়যন্ত্রমূলক আলাপ বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করবে।

নারী বন্দিদের সমস্যা

আদালতে আনা-নেওয়ার সময় নারী বন্দিরা অসুস্থ হয়ে পড়ার বিষয়টি স্বীকার করে আইজি প্রিজন্স জানান, কেরানীগঞ্জে নতুন একটি কারাগার নির্মাণ হচ্ছে এবং বিশেষ কারাগারেও নারী বন্দিদের জন্য আলাদা সেল খোলা হবে।

মাদক ও অবৈধ দ্রব্য রোধ

গত এক বছরে শুধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেই এক হাজারের বেশি অভিযান চালানো হয়েছে। তল্লাশিতে অসংখ্য ছোট মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। আইজি প্রিজন্স বলেন, ‘মাদক রোধে আমরা কঠোর। অনেক সময় পেটের মধ্যে ইয়াবা ঢুকিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এক বন্দির শরীরে এক হাজার ২০০ ইয়াবা পাওয়া গেছে।’

মাদকের সঙ্গে জড়িত কারারক্ষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কারাগারে নগদ টাকা ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত এক বছরে কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে ৮০ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পলাতক বন্দি

৫ আগস্ট বিভিন্ন কারাগার থেকে ২ হাজার ২০০-এর বেশি বন্দি পালিয়ে যায়। তাদের অনেককে ফেরত আনা হলেও এখনও ৭০০ জনের বেশি বন্দি পলাতক রয়েছে। এর মধ্যে ৯ জন জঙ্গি, ৬০ জন মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত। এছাড়া এখনও ২৯টি অস্ত্র উদ্ধার হয়নি।

ভিআইপি বা রাজনৈতিক বন্দি প্রসঙ্গে

আইজি প্রিজন্স স্পষ্ট করে বলেন, ‘কারাগারে রাজনৈতিক বা ভিআইপি বন্দি বলে কিছু নেই। বর্তমানে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দি আছেন ১৬৩ জন। আর ডিভিশন আবেদন করেও পাননি ২৮ জন।’

খাবারের মান

বন্দিদের জন্য খাবারের মান উন্নত হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, এখন পরিমাণ নিয়ে অভিযোগ নেই। তবে রান্না বন্দিরা করায় স্বাদ নিয়ে অভিযোগ থাকতে পারে। প্রোটিন বরাদ্দ সরকার সম্প্রতি ৩৬ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ৫৪–৫৫ গ্রাম করেছে।

চিকিৎসা সংকট

দেশের সব কারাগারে মোট অনুমোদিত ডাক্তার সংখ্যা ১৪১ হলেও কর্মরত আছেন মাত্র ২ জন। সিভিল সার্জন অফিস থেকে মাঝে মাঝে ১০৩ জন ডাক্তার দায়িত্ব পালন করেন। এ সংকট দূর করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান আইজি প্রিজন্স। এছাড়া অ্যাম্বুলেন্স সংকটও রয়েছে।

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
কারাগার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
