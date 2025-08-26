কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা-২ আসনে রাখার দাবি

কামরাঙ্গীরচর থানা ছাড়া ঢাকা-২ আসন নয়, তাই কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা ২ আসনেই রাখার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী। এক্ষেত্রে এ থানার অন্তর্গত ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড তিনটি ঢাকা-২ আসনের সঙ্গেই রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে তৃতীয় দিনের মতো সংসদীয় এলাকার সীমানা শুনানিতে এই দাবি জানানো হয়।
শুনানি শেষে সাংবাদিকদের অ্যাডভোকেট নুরে আলম সিদ্দিকী সোহাগ বলেন, ‘৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডকে ঢাকা দুই আসন থেকে পৃথক করেছে কমিশন। সেখানে ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডকে ঢাকা-১০ আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ৫৬ এবং ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডকে তারা ঢাকা ৭ আসনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ইসি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৫৯টি আবেদন পড়েছে। ৫৯টি আবেদনের মধ্যে ৫৭টি আবেদন হচ্ছে বিপক্ষে আর দুটি পক্ষে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা বলেছি যে ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড কামরাঙ্গীরচরের অধীনে যেটা আছে, এই তিনটি ওয়ার্ড, ঢাকা দুই আসনের মধ্যেই থাকবে। কেন থাকবে, কারণ ঢাকা দুই আসনে একটিমাত্র থানা কামরাঙ্গীরচর। আর বাকি হলো কেরানীগঞ্জ এবং সাভার উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়ন। কামরাঙ্গীরচর থানা নিয়েই ঢাকা দুই আসন। সুতরাং কামারাঙ্গীরচর থানাকে যদি অর্থাৎ এই তিনটি ওয়ার্ডকে যদি ঢাকা দুই আসন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ঢাকা দুই আসনে কোনও থানা থাকে না। একটি থানাও অবস্থিত হয় না।’
এই আইনজীবী আরও বলেন, ‘কামরাঙ্গীরচরের জনগণ কেরানীগঞ্জ চাষাবাদ করে। তারপর ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস আদালত সবকিছু কেরানীগঞ্জের সঙ্গে কানেক্টেড। সুতরাং আমরা বলেছি যে পূর্বের ঢাকা দুই আসনে কেরানীগঞ্জের ছয়-সাতটি ইউনিয়ন, সাভারের কয়েকটি ইউনিয়ন এবং কামারাঙ্গীরচর থানার ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড; এটার সমন্বয়ে ঢাকা দুই আসন। এটাই কামরাঙ্গীরচরের জনগণ এবং ঢাকা দুই আসনের সর্বস্তরের জনগণের চাওয়া।’