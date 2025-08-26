X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক যুগ্ম সচিব সিরাজুলসহ কারাগারে ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৫আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫০
আদালত চত্বরে মো. সিরাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান

রাজধানীর পল্টন মডেল থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্ম সচিব ও বি-বাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজুল ইসলাম এবং যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। 

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালত কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. আমজাদ হোসেন এ তথ্য জানান। 

এদিন আসামিদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির খিলগাঁও জোনাল টিমের পরিদর্শক আলমগীর হোসেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। তবে মামলার মূল নথি না থাকায় জামিন শুনানি হয়নি। পরে বিচারক আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।   

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ২৬ মার্চ সকাল ৫টা ২৫ মিনিটের দিকে পল্টন থানাধীন গুলিস্তানের গোলাপ শাহ মাজার হতে ৫০ থেকে ৬০ জন মহান স্বাধীনতা দিবসকে কলুষিত ও দেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত করে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াসে মিছিল করে। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গত সেদিনই পুলিশ বাদী হয়ে পল্টন মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি দায়ের করে।

বিষয়:
আদালতকারাগারমামলাযুবলীগ
