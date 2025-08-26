X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

ডাকসু নির্বাচনে মোট প্রার্থী ৪৭১ জন

ঢাবি প্রতিনিধি 
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ২৮ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছেন। প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া ১০ জন প্রার্থী আপিল না করায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে ৪৭১ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক জসীম উদ্দীন এ তথ্য জানিয়েছেন।


পদভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা

সহ-সভাপতি (ভিপি): ৪৫ জন

সাধারণ সম্পাদক (জিএস): ১৯ জন

সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস): ২৫ জন

মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক: ১৭ জন

কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক: ১১ জন

আন্তর্জাতিক সম্পাদক: ১৪ জন

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক: ১৯ জন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক: ১২ জন

গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক: ৯ জন

ক্রীড়া সম্পাদক: ১৩ জন

ছাত্র পরিবহন সম্পাদক: ১২ জন

সমাজসেবা সম্পাদক: ১৭ জন

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক: ১৫ জন

মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক: ১১ জন

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক: ১৫ জন

সদস্য পদ: ২১৭ জন

/আরআইজে/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
নির্বাচনকেন্দ্রিক কারও সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে বহিষ্কার: রিটার্নিং কর্মকর্তা
ডাকসু নির্বাচনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে সেনাবাহিনী 
ডাকসু নির্বাচন: আজ থেকে প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু
সর্বশেষ খবর
পৃথক ৪ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা মামুন হাসান কারাগারে
পৃথক ৪ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা মামুন হাসান কারাগারে
নাফ নদ থেকে আরও ১৩ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
নাফ নদ থেকে আরও ১৩ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তির ফল প্রকাশ
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তির ফল প্রকাশ
উৎসবমুখর ডাকসু নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হোক
উৎসবমুখর ডাকসু নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হোক
সর্বাধিক পঠিত
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media