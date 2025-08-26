সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ টুটু রিমান্ডে

জুলাই আন্দোলনের সময় রাজধানীর ধানমন্ডি থানাধীন এলাকায় আব্দুল্লা সিদ্দিক হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোস্তাফিজুর রহমান টুটুর ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল ওয়াহাবের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন তাকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক ফজলুল হক খান ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে সোমবার (২৬ আগস্ট) দিনগত রাত ১ টা ৫০ মিনিটে রাজধানীর বাড্ডা এলাকা থেকে টুটুকে গ্রেফতার করে সিআইডি।
মামলার সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৪ আগস্ট ধানমন্ডি থানাধীন জিগাতলা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন আব্দুল্লা সিদ্দিক। বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক ফাইয়াজ আহমেদ রাতুল ধানমন্ডি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।