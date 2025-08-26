X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৮

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯
গ্রেফতার আসামিরা
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। সোমবার (২৫ আগস্ট) দিনব্যাপী এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
 
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকালে ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
 
গ্রেফতারকৃতরা হলো—আহমেদ হোসেন (২১), আল আমিন (২৮), জনি (৩০), সানি (৩৩), সাজ্জাদ (৪০), মিঠুন (২৫), রানা (২০), শাহজালাল (২৩), শ্রী মাধব হালদার (২২), শহিদুল ইসলাম (৪৫), রবিউল (২২), হানিফ (২০), আনোয়ার হোসেন (২২), তানভীর ওরফে রমজান (৩২), শাহাদাত শুভ (৩১), রুবেল (২৫), হৃদয় (২৪), স্বপন (২২), সুলতান (২৫), সাদ্দাম (৩০), মানিক মোল্লা (২৫), তামিম মোল্লা (২২), সেলিম (২২), আনোয়ার (২২), হৃদয় (২২), তাইয়েব মিয়া (২৫), সাহেল মিয়া (১৯) এবং ভূঁইয়া আবু শাহাদাত (৫৪)।
 
অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ৩৪৫ গ্রাম গাঁজা, ৪৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ১ হাজার ৪৫০ টাকা, একটি এসএস পাইপ চেইন স্পোকেট কুড়াল, একটি হাসুয়া ও একটি লোহার রড উদ্ধার করা হয়।
 
মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। 
রাজধানীগ্রেফতার
সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ টুটু রিমান্ডে
কামরাঙ্গীরচরকে ঢাকা-২ আসনে রাখার দাবি
৩ দাবিতে শাহবাগ অবরোধ বুয়েট শিক্ষার্থীদের
ব্রাজিলের অক্টোবরের এশিয়া সফরের সূচি চূড়ান্ত
ব্রাজিলের অক্টোবরের এশিয়া সফরের সূচি চূড়ান্ত
সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ টুটু রিমান্ডে
সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ টুটু রিমান্ডে
সাবেক ভারপ্রাপ্ত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম রিমান্ডে
সাবেক ভারপ্রাপ্ত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম রিমান্ডে
ইশতেহার তৈরি করছে বিএনপি, গোপনে চলছে প্রার্থী যাচাই
যুগপৎসঙ্গীরা থাকছে সরকারেইশতেহার তৈরি করছে বিএনপি, গোপনে চলছে প্রার্থী যাচাই
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের হামলা, তুমুল গোলাগুলি
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
ফজলুর রহমানের পক্ষে রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ভক্তরা
 
 
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
