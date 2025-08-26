X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
হিমুকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা: বয়ফ্রেন্ড রাফির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৩আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৭
হোমায়রা নুসরাত হিমু

অভিনেত্রী হোমায়রা নুসরাত হিমুকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে করা মামলায় তার বন্ধু মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন রাফির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন আসামির অব্যাহতির আবেদন নামঞ্জুর করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। একইসঙ্গে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেছেন আদালত।

জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২ নভেম্বর বাসার ওয়াশরুমে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন হিমু। ঘটনার দিনই হিমুকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে তার মামা নাহিদ আক্তার উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় হিমুর বয়ফ্রেন্ড জিয়াউদ্দিন রাফিকে আসামি করা হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট রাফিকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তর পশ্চিম থানার এসআই সাব্বির হোসেন।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, উত্তরার একটি ফ্ল্যাটে একা থাকতেন অভিনেত্রী হোমায়রা হিমু। তার বিয়ে হলেও পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। একই ফ্ল্যাটে থাকতেন মেকআপম্যান ও আর্টিস্ট কবির আহম্মেদ মিহির। ২০১৪ সালে হিমুর খালাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রাফির। কিছু দিনের মধ্যে পারিবারিক সমস্যার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদও হয়। পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্কের জেরে রাফির সঙ্গে হিমুর পরিচয়। হিমুর খালাতো বোনের সঙ্গে আসামি জিয়াউদ্দিন ওরফে রাফি বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও হিমু ও রাফির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থেকে সম্পর্ক তৈরি হয়। ঘটনার ছয় মাস আগে থেকে হিমুর বাসায় তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মাঝে-মধ্যে হিমুর বাসায় রাতযাপনও করতেন।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর হিমু মনোমালিন্যের জের ধরে আসামি রাফির মোবাইল ফোন নম্বর ও বিগো আইডি ব্লক করে দেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে আরও মনোমালিন্য হয়। রাফি পরদিন ২ নভেম্বর হিমুর বাসা আসেন। মিহির বাসার মেইন দরজা খুলে দিলে রাফি হিমুর বাসায় ঢোকেন। বাসায় প্রবেশের কিছুক্ষণ পরই মিহিরের রুমে এসে রাফি চিৎকার করে বলেন, ‘হিমু আত্মহত্যা করেছে’। বাসায় আসার পর মোবাইল ফোন নম্বর ও বিগো আইডি ব্লক করে দেওয়া নিয়ে হিমুর সঙ্গে ঝগড়া হয়। রাফি ভিকটিম হিমুকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেন। এরপর রাগে ও অভিমানে হিমু গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেন।

তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, ঘটনার পর মিহিরকে রাফি জানান, তিনি বাথরুমে ছিলেন এবং তখনই হিমু আত্মহত্যা করেছেন। এরপর মিহির হিমুর রুমে গিয়ে তাকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় রশি দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় রুমে থাকা কাচের দুটি গ্লাস ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান মিহির। হিমু আত্মহত্যার পর মিহির ও আসামি রাফি তাকে উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই সময় মরদেহ হাসপাতালে রেখে হিমুর দুটি মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যান রাফি।

জানা যায়, হোমায়রা হিমুর জন্ম ১৯৮৫ সালের ২৩ নভেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলায়। অভিনয়ে তার ক্যারিয়ার শুরু ২০০৫ সালে। টিভি নাটকে অভিনয় শুরুর পর নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় হিমুর অভিনয় দর্শকের মধ্যে সাড়া ফেলে। ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় হিমুর।

 

আদালত
